郭家耀：港股再戰兩萬關 騰訊上望400元
2023年03月23日 11:30
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國聯儲局一如預期加息0.25厘，官員預測今年只會再加息一次，點陣圖顯示明年更有機會減息，反映息口有望見頂，對環球市場有利。至於美股隔晚急跌，相信與美國財長耶倫表示無考慮全面存款保障，當地金融股仍有震盪有關。至於港股仍然穩定，重磅藍籌股普遍符合預期，對大市有一定支持，指數若能穩守19,000點樓上，後市有機會向上挑戰20,000點阻力。
騰訊控股(00700)周三(22日)放榜，郭認為業績符合預期，無論遊戲或廣告收入均出現復甦。事實上，今年內地陸續批出遊戲版號，騰訊受惠低基數效應，相關業務應可回復雙位數增長。另外，隨着內地經濟復常，廣告需求回暖，騰訊廣告收入亦有增長空間，加上高息環境有機會扭轉，有助提升科技股估值，料騰訊股價應有機會重上400港元。
至於美團(03690)將於周五(24日)公布業績，但其後會被騰訊實物分派股份，他認為在拋售壓力下，難免影響股價表現，暫宜觀望為上，待消化相關負面消息後才有望重展升勢。
郭又指，中國電信(00728)去年收入及盈利均有明顯增長，且派息比率亦有所提升，可作為長線收息之選。不過股價早前累積升幅已多，股價短期有機會跑輸大市。