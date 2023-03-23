郭家耀：港股再戰兩萬關　騰訊上望400元

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國聯儲局一如預期加息0.25厘，官員預測今年只會再加息一次，點陣圖顯示明年更有機會減息，反映息口有望見頂，對環球市場有利。至於美股隔晚急跌，相信與美國財長耶倫表示無考慮全面存款保障，當地金融股仍有震盪有關。至於港股仍然穩定，重磅藍籌股普遍符合預期，對大市有一定支持，指數若能穩守19,000點樓上，後市有機會向上挑戰20,000點阻力。