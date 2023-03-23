與優酷合作料有7億人幣收益　電視廣播曾飆44%

根據協議，合約期為兩年，77工作室將為優酷平台提供多部採購劇、TVBC則提供TVB同步劇以及庫存劇，TVB預計，合共可帶來約值7億元人民幣收益。

電視廣播有限公司行政主席許濤表示，優酷是中國其中一家領先的在線視頻平台。TVB擁有豐富的影視製作資源和深厚的劇集創作經驗。TVB與優酷一直都保持良好的合作關係。這次的框架協議加深了雙方的合作深度，更有利於釋放協同效益，進一步把TVB特色的優質「港味」劇集透過優酷極受歡迎的港劇場帶給廣大的中國觀眾。期待是次合作為雙方培養和優化更龐大的觀眾流量，加強優酷港劇場之凝聚力，從而達至雙贏局面。

優酷首席運營官劉燕紅表示，TVB劇在全球華人觀眾中有着廣泛影響力。作為內地唯一開設「港劇場」的頭部視頻平台，優酷提供了內地最豐富的港劇片庫，並累積了可觀的劇迷群體。在過去10年與TVB劇集合作的基礎上，今年還聯手推出了綜藝節目和演唱會。樂見此次新合作將進一步豐富港劇片源，雙方將不斷創新，説明香港優質內容跨代際、跨地域地持續收穫更大影響力。