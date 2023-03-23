【高盛推介】騰訊業績後急漲 資金積極高位開淡倉
2023年03月23日 11:51
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(22日)業績前升約1%並在收市後公布去年業績，全年總收入為5,545.52億元人民幣，按年跌1%。但第4季度按非國際財務報告準則計算地的純利則增長19%至297億元人民幣。騰訊周四(23日)早段受業績提振急彈，早上高開約1.8%後突破360元水平，最高見366.2元逼近50天線。現報365.6元，升約5.3%。
美團近日在低位整固後也反覆走高。現報132.4元，升約1.6%。美團將在本周五公布去年業績，市場料非國際財務報告準則，經調整盈利介乎11.42億至37.72億元人民幣，按年虧轉盈。市場並關注美團處行業競爭及需求復甦、行業競爭等情況。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於本周一錄得約1,940萬元資金流入後，本周二及本周三獲資金轉向沽出。淡倉於本周二及本周三共錄得約970萬元資金流入。
美團方面，好倉於本周一至本周三共錄得約1,300萬元資金流入。淡倉於周三獲資金轉向流入，有約300萬元。
觀察港股通資金流向，北水於周三繼續買入騰訊，錄得約5.4億元資金淨買入。美團於周三則獲北水轉向沽出，錄得約2億元資金淨賣出。
投資者如看好騰訊，認購證方面的中期選擇可留意騰訊購(13019)，為時間值損耗較低。高槓桿選擇可留意低面值騰訊購(11917)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(68725)，與現價有約35元收回距離。
騰訊購13019，行使價438元，2023年7月21日到期，實際槓桿8.4倍，中年期、時間值損耗較低。
騰訊購11917，行使價430元，2023年7月11日到期，實際槓桿9倍，高槓桿、低面值。
騰訊牛68725，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡騰訊，認沽證方面的熱門活躍選擇可留意(12672)，今早見資金積極留意相近15至20%價外的騰訊認沽證條款，高槓桿選擇可留意低面值騰訊沽(12198)。貼價選擇可留意騰訊沽(13644)。熊證方面可留意騰訊熊(51602)。
騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.5倍，活躍熱門條款。
騰訊沽13644，行使價337.8元，2023年7月31日到期，實際槓桿6倍，貼價。
騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿、低面值。
騰訊熊51602，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率11倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
投資者如看好美團，認購證方面的貼價選擇可留意屬最貼價條款產品中最高槓桿的美團購(14307)。高槓桿選擇可留意屬行使價165元以下、3個月期以上、低街貨證最高槓桿的美團購(13791)。牛證方面可留意美團牛(56348)，與現價有約15元收回距離。
美團購14307，行使價140.1元，2023年6月23日到期，實際槓桿6.0倍，最貼價條款產品中最高槓桿。
美團購13791，行使價158.98元，2023年6月27日到期，實際槓桿6.9倍，行使價165元以下、3個月期以上、低街貨證最高槓桿。
美團牛56348，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團沽14119，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿4.4倍，貼價、低街貨。
美團熊56071，收回價140元，行使價143元，換股比率500，槓桿比率11.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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