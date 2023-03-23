【高盛推介】騰訊業績後急漲　資金積極高位開淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(22日)業績前升約1%並在收市後公布去年業績，全年總收入為5,545.52億元人民幣，按年跌1%。但第4季度按非國際財務報告準則計算地的純利則增長19%至297億元人民幣。騰訊周四(23日)早段受業績提振急彈，早上高開約1.8%後突破360元水平，最高見366.2元逼近50天線。現報365.6元，升約5.3%。

美團近日在低位整固後也反覆走高。現報132.4元，升約1.6%。美團將在本周五公布去年業績，市場料非國際財務報告準則，經調整盈利介乎11.42億至37.72億元人民幣，按年虧轉盈。市場並關注美團處行業競爭及需求復甦、行業競爭等情況。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於本周一錄得約1,940萬元資金流入後，本周二及本周三獲資金轉向沽出。淡倉於本周二及本周三共錄得約970萬元資金流入。

美團方面，好倉於本周一至本周三共錄得約1,300萬元資金流入。淡倉於周三獲資金轉向流入，有約300萬元。

觀察港股通資金流向，北水於周三繼續買入騰訊，錄得約5.4億元資金淨買入。美團於周三則獲北水轉向沽出，錄得約2億元資金淨賣出。

騰訊購13019，行使價438元，2023年7月21日到期，實際槓桿8.4倍，中年期、時間值損耗較低。

騰訊購11917，行使價430元，2023年7月11日到期，實際槓桿9倍，高槓桿、低面值。

騰訊牛68725，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.5倍，活躍熱門條款。

騰訊沽13644，行使價337.8元，2023年7月31日到期，實際槓桿6倍，貼價。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿、低面值。

騰訊熊51602，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率11倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

美團購14307，行使價140.1元，2023年6月23日到期，實際槓桿6.0倍，最貼價條款產品中最高槓桿。

美團購13791，行使價158.98元，2023年6月27日到期，實際槓桿6.9倍，行使價165元以下、3個月期以上、低街貨證最高槓桿。

美團牛56348，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

美團沽14119，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿4.4倍，貼價、低街貨。

美團熊56071，收回價140元，行使價143元，換股比率500，槓桿比率11.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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