創勝：治療實體瘤TST003美臨床研究完成首例患者給藥

NCT05731271為一項開放標籤、劑量遞增的首次人體研究(FIH)，旨在評估TST003用於實體瘤患者治療的安全性、耐受性及藥物代謝動力學特徵。

集團全球藥物開發執行副總裁、首席醫學官Caroline Germa稱，在I期臨床試驗將提供必要的臨床和轉化研究數據，以充分發揮靶向Gremlin1 TST003作為單藥或與標準治療聯用的潛力，尤其是在微衛星穩定型結直腸癌(MSS CRC)、去勢抵抗性前列腺癌(CRPC)等存在高度未滿足臨床需求的適應症中。

另外，公司將以壁報形式於2023年美國癌症研究協會年會(AACR 2023)公布，與同類首創靶向Gremlin1單抗TST003及ADCC增強型抗CD25單抗TST010相關的2項臨床前研究。本屆年會將於2023年4月14至19日在美國佛羅里達州奧蘭多舉行。