【產經直播】聯儲局如期加息 環球股市震盪未完？
2023年03月23日 12:13
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美國聯儲局議息結果塵埃落定，加息0.25厘符合預期，並預期年內只會再加息一次，但聯儲局主席鮑威爾指今年不會減息，加上美國財長耶倫稱，無意擴大聯邦存保制度覆蓋範圍和保額，隔晚美股向下。通脹高企，加上銀行危機仍存在暗湧，美股後市要更審慎？港股周四(23日)輕微高開後走勢反覆，加息一日未完，港股仲會繼續維持弱勢？股民又有咩正反部署策略應對？
內地科網巨頭騰訊(00700)上日(22日)派成績表，去年全年盈利1,156.49億元人民幣(下同)，按年跌6.57%。第四季盈利297.11億元，按年升19.42%，遜預期的308.42億元，上季內地遊戲收入跌6%，另外直播收入、廣告收入亦同步減少，股價今早升逾5%，業績應該點解讀？投資者想分攤風險，追入南方東英恒生科技指數ETF(03033)更值博？
通脹高企，加上銀行業危機令市場產生動盪，加密貨幣成為資金避險好去處，其中比特幣一周升逾36%，今年初至今更勁升逾70%，一度重上28,000美元，成功跑贏美股和黃金；另外以太幣亦曾重上1,800美元水平，唔想錯失投資良機，南方東英比特幣期貨ETF(03066)及南方東英以太幣期貨ETF(03068)吼得過？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集有獨立股評人胡孟青及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
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