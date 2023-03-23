【產經直播】聯儲局如期加息　環球股市震盪未完？

美國聯儲局議息結果塵埃落定，加息0.25厘符合預期，並預期年內只會再加息一次，但聯儲局主席鮑威爾指今年不會減息，加上美國財長耶倫稱，無意擴大聯邦存保制度覆蓋範圍和保額，隔晚美股向下。通脹高企，加上銀行危機仍存在暗湧，美股後市要更審慎？港股周四(23日)輕微高開後走勢反覆，加息一日未完，港股仲會繼續維持弱勢？股民又有咩正反部署策略應對？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集有獨立股評人胡孟青及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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