胡潤全球富豪榜出爐　馬斯克失首位　鍾睒睒富甲中國

胡潤研究院發布《2023家大業大酒．胡潤全球富豪榜》，全球「十億美金企業家」人數較去年減少269位，是歷年來減少最多的一次，至只有3,112位。其總財富按年跌10%，至92萬億元人民幣(下同)。

榜單所見，奢侈品品牌LVMH主席貝爾納阿爾諾(Bernard Arnault)上升兩位，首次成為世界首富，財富增長3,300億元，至1.35萬億元。SpaceX始創人馬斯克下降一位至第二，財富1萬億元，按年減少3,200億元。愛馬仕(Hermes)前主席、愛馬仕家族貝特朗·皮埃奇家族財富增長2,100億元，以9,000億排名第三。

過往經常位列富豪榜頭幾位的亞馬遜創辦人貝索斯、股神巴菲特及微軟創辦人蓋茨，居榜單的第4至6位，分別擁有7,900億、7,800億及7,400億元財富。

至於長和系創辦人李嘉誠家族身家跌6%至2,100億元，排名中國第五位；全球第39位，按年下跌2位。隨着富衛保險再次申請上市，其次子李澤楷身家大幅增長至600億元，位列全球第255位。