經絡：港銀加息周期料見頂　對樓按市場有正面支持

美國聯儲局議息會議結束後，宣布加息0.25厘。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，去年聯儲局透過連續4次大手加息0.75厘作打擊通脹的首個階段，美國最新2月份消費者物價指數(CPI)報6%，連跌8個月，但短時間內從過度寬鬆政策轉化為過度收緊政策亦引發近期金融衝擊。

雖然近期出現銀行倒閉事件令美國利率走勢增加不確定性，然而現時美國通脹率與目標2%仍有一段距離，聯儲局主席鮑威爾表示未來仍會致力壓抑通脹，並相信美國經濟仍有機會走向軟着陸。曹表示，仍需留意未來通脹有否顯著回落，而美國仍有條件加息以降低通脹為主，但料美國加息周期或將於年內見頂。

滙豐銀行同日宣布，最優惠利率P將維持不變，保留在目前5.625%的水平。曹指出，是次滙豐銀行宣布最優惠利率P維持不變，相信根據自身資金狀況以及公司策略等因素而作出此決定，並預視本港加息周期或見尾聲。

他續稱，隨着中港兩地恢復通關，經濟已逐步復常，而近期樓市回暖，銀行開始積極爭取按揭業務，加上現時滙豐銀行宣布最優惠利率P維持不變，業主供樓負擔暫未增加，以上多個因素對本港樓按市場有正面支持作用。