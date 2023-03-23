美SEC起訴波場創始人孫宇晨非法銷售TRX及詐欺

外媒報道，美國證券交易委員會(SEC)周三對波場(Tron)創始人孫宇晨提出訴訟 ，指他涉嫌詐欺交易及操縱市場。

SEC表示，正式起訴孫宇晨及其3家公司Tron基金會、BitTorrent基金會及Rainberry。指控其未經注冊出售Tronix(TRX)及bitTorrent(BTT)代幣，認為，TRX及BTT代幣皆為未註冊的加密資產證券。

此外，SEC進一步指控被告透過「廣泛的刷量交易」手段來「詐欺性操縱」TRX的二級市場，違反了聯邦證券法的反詐欺和市場操縱規定。

SEC表示，孫一系列操作以其他投資者為代價產生了數千萬美元的非法利潤。SEC主席Gary Gensler表示，此案再次表明，在沒有適當披露的情況下提供和出售加密資產證券時，投資者將面臨高風險。

孫宇晨在Twitter發文，認為SEC的起訴缺乏依據，並指SEC在刻意打擊幣圈名人，強調將會繼續建立最去中心化的金融系統。他指出，SEC的數碼資產監管框架仍處於起步階段，需要進一步發展，已不是什麼秘密。他續稱，鑑於加密貨幣行業可以發揮的重要作用，公司渴望與全球致力於建立透明監管與合作準則的政府和監管機構合作。