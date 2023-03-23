畢馬威：近6成高管預期轉工後獲加薪20%或以上

畢馬威中國發表《2023年香港高管人員薪酬展望》報告，指本港商界對今年前景感到樂觀，令僱主對僱員人數的預期需求上升，帶動就業機會增加並推高薪酬。同時，鑑於現時就業市場趨於緊張，該行建議僱主重視招聘、獎勵及挽留人才。

據畢馬威中國調查表示，就有關今年薪酬展望而言，74%人預期現時僱主會給予更好加薪幅度，而去年的預期加薪比例則是66%。另有33%稱未來6個月會考慮轉換工作，其中57%預期轉職後加薪幅度達20%或以上。2022年轉換工作後的整體平均加薪幅度則為23%，其中金融服務業轉工平均加薪幅度有31%，屬行業最勁。另去年沒有轉工的高管，有73%獲得加薪，當中28%增加3%至5%，26%薪金不變。

至於展望今年的加薪情況，以行業劃分，有超過83%的創新及科技(IT)員工預計今年會加薪，而去年的比例只是62%。相比之下，金融業對招聘和薪酬的展望就看得不如其他行業般樂觀。調查顯示，只有35%的金融服務受訪者預期，今年會招聘更多員工。另值得留意的是，67%受訪金融服務人士預期現時的僱主會加薪，遠較消費品市場(82%)及專業服務(81%)為低。

花紅方面，受訪者對今年的花紅預期亦略有減低，只有44%的受訪者預計花紅會有所增加，低於去年的48%。單以職級劃分，一批首席級高管同樣對2023年花紅的態度趨於保守，且預計花紅減少的比率從2022年的8%，增加一倍至2023年的16%。

至於回顧去年六大行業發放的花紅數目，就以金融服務的3.17個月花紅最多，但仍然較2021年的3.46個月輕微下跌；創新及科技、消費品市場及地產的花紅介乎2.21至2.36個月。至於綜合所有行業計算，平均花紅則為2.43個月，按年多近10%。

另邊廂，有37%受訪者預期，今年企業會增加在香港業務的員工人數，倘若只計受訪的高管及人力資源人員，佔比更上升至44%。談到受訪者冀尋找新工作機會的誘因，有77%就指薪酬待遇最重要，其次55%認為是事業發展和晉升機會。福利方面，有86%高管冀有自身及醫療福利，74%冀有靈活工作安排，例如居家辦公和彈性工作時間，59%則冀有住房福利，例如租金報銷及津貼。

畢馬威中國行政人員招聘服務總聯許秀芝表示，今年一眾本港的金融服務業員工相較其他行業而言，對薪酬及花紅的預期展望較低，主因受上市環境、公司融資及私募股權因素影響，但她認為，隨着通關效應帶動之下，近期經已見到不少私人財富管理業務、保險業有起色，甚至有銀行開展一周七日的辦公，所以就算歐美近期有銀行相繼爆雷，本港應可變相吸引更多優秀人才。

至於港府的人才通政策會否對相關人才市場及薪酬構成壓力，她則認為不太擔心人工及花紅會受影響，反而此舉應對市場有正面幫助，因不同機構都冀人才能夠多元化發展，以及關於一眾企業能夠把握相關機遇，以及在大灣區業務如何分工。

調查對1,327名企業高管和專業人士進行調查，以評估香港和整個大灣區的就業趨勢。其中，645名受訪者在中國香港工作或居住，682名受訪者在中國內地工作或居住，就消費品市場、金融服務、創新科技、專業服務、公共服務及地產六大範疇調查。