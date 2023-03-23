藥明生物：冀未來3年每年收入增30% 新冠業務明年清零
2023年03月23日 14:07
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屠鳴(左)及陳智勝。
合約醫藥研究、開發及生產平台藥明生物(02269)首席執行官陳智勝表示，公司目標未來3年每年收入增長30%，雖然新冠項目收入佔比將由去年的兩成，降至今年的5%或以內，明年更會「清零」，而非新冠項目去年增幅達六成，相信增長勢頭可持延續，手頭上3年內未完成訂單總額達36.2億美元。
新冠肺炎疫情爆發，藥企紛紛加大在新冠藥物、疫苗等投入，研究平台在疫情期間受惠不少。不過，陳形容是「特例」，但公司作為全周期產業鏈的平台，受市況影響的程度較少，而生物科技行業的需求仍高，特別是腫瘤、免疫疾病、罕見病及認知障礙等，惟現時內地需求仍以疫苗作主導，生物科技行業需求復甦需時。
公司早前已明言因應地緣政治因素，會加大在海外基地的部署。首席財務官屠鳴指，全年資本開支料少於60億元人民幣，其中65%用於海外基地，包括美國、新加坡、愛爾蘭等地。公司去年毛利率按年跌2.9個百分點至44%，主要是增加產能所致，今年將繼續加大在海外生產基地，但受惠項目增長能抵銷部分影響，整體毛利率約跌1至1.5個百分點。
陳補充，現時內地產能佔比達85%，隨着愛爾蘭及新加坡基地投產，內地基地佔比將降至70%，中長期更會進一步降至六成，強調會跟隨客戶需求遷移。
另外，屠指出，美國加息對公司影響不大，公司自由現金流量在去年轉正，而且手頭現金充裕，沒有融資需要。