藥明生物：冀未來3年每年收入增30%　新冠業務明年清零

新冠肺炎疫情爆發，藥企紛紛加大在新冠藥物、疫苗等投入，研究平台在疫情期間受惠不少。不過，陳形容是「特例」，但公司作為全周期產業鏈的平台，受市況影響的程度較少，而生物科技行業的需求仍高，特別是腫瘤、免疫疾病、罕見病及認知障礙等，惟現時內地需求仍以疫苗作主導，生物科技行業需求復甦需時。

公司早前已明言因應地緣政治因素，會加大在海外基地的部署。首席財務官屠鳴指，全年資本開支料少於60億元人民幣，其中65%用於海外基地，包括美國、新加坡、愛爾蘭等地。公司去年毛利率按年跌2.9個百分點至44%，主要是增加產能所致，今年將繼續加大在海外生產基地，但受惠項目增長能抵銷部分影響，整體毛利率約跌1至1.5個百分點。

陳補充，現時內地產能佔比達85%，隨着愛爾蘭及新加坡基地投產，內地基地佔比將降至70%，中長期更會進一步降至六成，強調會跟隨客戶需求遷移。

另外，屠指出，美國加息對公司影響不大，公司自由現金流量在去年轉正，而且手頭現金充裕，沒有融資需要。