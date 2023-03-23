【高盛推介】油價、金價走高 相關好倉部署
2023年03月23日 14:21
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：近期市場避險需求提振，金價於日前曾突破每安士2,000美元，雖及後回落，但目前金價仍達每安士1,970美元。在港上市的黃金ETF，SPDR金ETF周三(22日)跌約1.9%，周四(23日)反彈。現報1,442元，升約2.3%。紫金礦業周三跌約0.5%，周四早段亦反彈。現報12.8元，升約3.4%。
另一方面，油價近日上升，當中紐約期油及倫敦布蘭特期油分別升約2.3%及1.8%，至70.9及76.69美元。此外，美國能源情報署公布，截至本月17日當周，原油庫意外連增兩周，按周續增111.7萬桶。中石油周三升約1.6%，周四繼續上升。現報4.34元，升約0.5%。中石化周三升約1.7%，周四繼續上升。現報4.8元，升約0.6%。
觀察個股輪證資金流向，SPDR金ETF好倉於周三獲資金轉向流入，有約140萬元。中石化好倉於本周一及本周二共錄得約140萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。
S金購29497，行使價1,528.5元，2023年12月20日到期，實際槓桿8.2倍，中期。
紫金購11648，行使價14.9元，2023年8月21日到期，實際槓桿5.7倍，輕微價外、低街貨。
中油購14581，行使價4.99元，2023年9月25日到期，實際槓桿7.9倍，輕微價外。
中化購14713，行使價5元，2023年9月29日到期，實際槓桿7.9倍，貼價、低街貨。
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