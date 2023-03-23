中石化：今年集團資本開支升逾7%　油價睇85美元

上石化今年預計斥資10億元在生產原絲和碳纖維項目上，佔整體資本開支達27%，預期項目明年建成，每年可生產2.4萬噸原絲及1.2萬噸48K大絲束碳纖維。前者常用在紡織業，後者可廣泛應用於飛機部件和風力發電扇葉等方面。另外，資本開支中的6億元用作熱電機組清潔提效改造工程，預計2025年建成。

杜軍續指，石化產品需求料會隨中國經濟復甦而回暖，化工產品需求呈「先低後高」走勢，下半年需求比上半年高，料今年能源整體供需漸趨正常。

董事會秘書劉剛稱，預期年底國際油價在每桶85美元水平，比年初大部分投行普遍預測的100美元水平低，惟強調地緣政治風險溢價依然高企，且石油輸出國組織及盟國(OPEC+)限產控價，以及俄羅斯出口限價加劇國際油價波動等因素影響，油價預測或將因應作調整。

上石化去年原油來源主要仍來自中東地區，佔比達75.44%，按年減少1.81個百分點，歐洲地區是唯一原油採購佔比上升區域，去年佔比按年上升2.03個百分點至11.37%。董事長萬濤指，集團的原油採購按市場化和經濟原則進行，今年公司並未採購俄國原油。