勝利證券今年50歲續自我強化　團隊增至百人

高鵑坦言，業界競爭非常激烈，特別係競爭對手包括超大型券商，深明無法改變行業狀況，所以不斷加強自己能力，讓自己不斷成長，公司團隊已增至100人。全靠一眾合作夥伴、客戶嘅支持，公司先可以喺香港屹立50年！雖然公司已經50歳，仲喺成長當中，2018年登陸GEM(前稱創業板)，亦係公司「成長里程碑」，而上市以來，每日都「非常充實」，預告會繼續「Transform to go beyond(轉型超越)」，希望大家多多支持。

她認為，券商唔應該定義為股票行，唔同嘅交易，有唔同嘅技巧。公司以全方位金融服務提供商作定位，無論個人或機構客戶，都要有針對性服務。公司早年已進軍大灣區，取得前海資產管理牌照，又喺新加坡成立持牌資管公司，開拓亞洲市場。喺香港推動成為國際虛擬資產中心之際，公司已完成證監會1號(證券交易)、4號(就證券提供意見)及9號(資產管理)牌照升級，取得虛擬資產相關資格。

晚宴筵開40席，唔少老行家都有撐場，包括張天生等，可見勝利證券喺行內人緣幾咁好！晚宴上當然唔少得第三代嘅人影，高鵑仔仔陳沛泉忙住招呼唔同界別嘅朋友同時，又上台分享感受，唔知係咪做好接棒計劃呢？