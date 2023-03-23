中原按揭：港息很大機會見頂　年內按息料處3厘多水平

中原按揭董事總經理王美鳳指出，即使近日出現歐美金融危機，但基於美國通脹率與目標水平2%仍有距離及需時回落，聯儲局決定維持0.25%較溫和加息幅度，相信通脹走勢及近日銀行危機事件之潛在流動性風險將左右當局調整息率步伐，預期美加息周期將於今年5月或之前見頂。

港息方面，王指出，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)於5.625%不變，為市場帶來好消息，料其他銀行將陸續跟隨，市場按息將維持主要為3.375%水平。她稱，本港拆息在美加息期連續兩日倒跌，反映大型銀行現階段未有加P壓力，決定最優惠利率P維持不變。預期美國加息周期將於今年5月或之前見頂，本港加息周期很大機會已見頂完結，料年內按息仍處於3厘多水平。

她續表示，是次加息周期美國累計加息幅度達4.75厘，本港最優惠利率P累加僅0.625厘，港加息幅度大大低於美息，是次加息周期港美息加幅差距屬歷年最大，令本港按息於加息周期完結時仍處於3厘多歷史見頂低位。今年樓市已撇取息率疑慮因素，受惠於近月多個利好樓市因素，樓市首季已轉活，市場信心及氣氛亦已恢復，是次大型銀行決定維持最優惠利率(P)不變令按息維持平穩低水平，可為樓市進一步帶來正面支持。