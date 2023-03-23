道指期貨漲176點　比特幣升逾1%

2023年03月23日 16:17
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    美匯指數報102.15；港匯見7.8497；離岸人民幣(CNH)報6.8236；美元兌日圓報131.01；歐元處1.0904；英鎊報1.2310。金價報1,976.96美元。油價跌0.5%，布油報76.04美元，紐油處70.51美元。比特幣升1.16%至27,677美元。道指期貨漲176點。
    焦點數據：
    20:00 英國官方指標利率
    20:30 美國首次申領失業救濟人數
    20:30 2月美國芝加哥儲行全國活動指數
    22:00 2月美國新屋銷售
    23:00 3月美國堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數
    23:00 歐元區消費者信心指數
    ●恒生指數全日收報20,049點，升458點或2.34%，主板成交1,363.06億元，重上兩萬關。https://bit.ly/3TE139l
    -中石化：今年集團資本開支升逾7%，油價睇85美元。
    -藥明生物：冀未來3年每年收入增30%，新冠業務明年清零。
    -瑞聲科技去年少賺37.6%息12仙，另取消公布季績。
    -與優酷合作料有7億人幣收益，電視廣播收市飆近5成。
    -特步CFO：預計今年營收至少錄中雙位數增幅。
    ●內地A股低開高收，滬深三大指數均以全日高位收市，其中滬綜指全日升20點或0.64%，報3,286點，成交4,265.65億元人民幣。板塊方面，金融及煤炭股同升1%。https://bit.ly/40b5D18
    美國加息：
    ●耶倫「彈弓手」！阿克曼警告存款或加速外流。
    ●美前勞工部長鬧聯儲局玩火，馬斯克轟加息愚蠢。
    ●中金：聯儲局加息0.25厘符預期，料未來美經濟恐現「滯脹」。
    香港息口及樓市：
    ●金管局上調貼現窗基本利率0.25厘。
    ●滙豐銀行最優惠利率維持5.625厘不變。
    ●恒生維持5.625厘港元最優惠利率。
    ●金管局：港元拆息未來一段時間可能仍處較高水平。
    ●黃詠欣：香港銀行仍有加息壓力。
    ●萊坊：最優惠利率今年仍有機會加一至兩次。
    ●美聯布少明：最優惠利率不變料利好樓市。
    ●中原陳永傑：美國放慢加息，中價樓接力上升。
    ●經絡：港銀加息周期料見頂，對樓按市場有正面支持。
    ●中原按揭：港息很大機會見頂，年內按息料處3厘多水平。
    香港經濟：
    畢馬威：近6成高管預期轉工後獲加薪20%或以上。
    中國經濟：
    ●胡潤全球富豪榜出爐，馬斯克失首位，鍾睒睒富甲中國。
    外地經濟：
    ●菲律賓央行加息0.25厘，符預期。
    ●阿達尼狙擊手有新目標，快將出報告...
    ●花旗CEO：冇興趣收購第一共和銀行，料美經濟下半年溫和衰退。
    企業消息：
    ●招聘平台Indeed宣布裁員2,200人，CEO底薪削25%。
    ●日人力資源巨頭Recruit擬裁員2,400人。
    ●疫後需求「復常」！Logitech全球裁員300人。
    ●時薪加半鎊！亞馬遜惹怒英國員工。
    加密貨幣：
    ●美SEC起訴波場創始人孫宇晨非法銷售TRX及詐欺。
    ●Coinbase面臨SEC指控，股價盤後挫15%。