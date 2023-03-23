道指期貨漲176點 比特幣升逾1%
2023年03月23日 16:17
東網電視更多新聞短片
美匯指數報102.15；港匯見7.8497；離岸人民幣(CNH)報6.8236；美元兌日圓報131.01；歐元處1.0904；英鎊報1.2310。金價報1,976.96美元。油價跌0.5%，布油報76.04美元，紐油處70.51美元。比特幣升1.16%至27,677美元。道指期貨漲176點。
焦點數據：
20:00 英國官方指標利率
20:30 美國首次申領失業救濟人數
20:30 2月美國芝加哥儲行全國活動指數
22:00 2月美國新屋銷售
23:00 3月美國堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數
23:00 歐元區消費者信心指數
●恒生指數全日收報20,049點，升458點或2.34%，主板成交1,363.06億元，重上兩萬關。https://bit.ly/3TE139l
-中石化：今年集團資本開支升逾7%，油價睇85美元。
-藥明生物：冀未來3年每年收入增30%，新冠業務明年清零。
-瑞聲科技去年少賺37.6%息12仙，另取消公布季績。
-與優酷合作料有7億人幣收益，電視廣播收市飆近5成。
-特步CFO：預計今年營收至少錄中雙位數增幅。
●內地A股低開高收，滬深三大指數均以全日高位收市，其中滬綜指全日升20點或0.64%，報3,286點，成交4,265.65億元人民幣。板塊方面，金融及煤炭股同升1%。https://bit.ly/40b5D18
美國加息：
●耶倫「彈弓手」！阿克曼警告存款或加速外流。
●美前勞工部長鬧聯儲局玩火，馬斯克轟加息愚蠢。
●中金：聯儲局加息0.25厘符預期，料未來美經濟恐現「滯脹」。
香港息口及樓市：
●金管局上調貼現窗基本利率0.25厘。
●滙豐銀行最優惠利率維持5.625厘不變。
●恒生維持5.625厘港元最優惠利率。
●金管局：港元拆息未來一段時間可能仍處較高水平。
●黃詠欣：香港銀行仍有加息壓力。
●萊坊：最優惠利率今年仍有機會加一至兩次。
●美聯布少明：最優惠利率不變料利好樓市。
●中原陳永傑：美國放慢加息，中價樓接力上升。
●經絡：港銀加息周期料見頂，對樓按市場有正面支持。
●中原按揭：港息很大機會見頂，年內按息料處3厘多水平。
香港經濟：
畢馬威：近6成高管預期轉工後獲加薪20%或以上。
中國經濟：
●胡潤全球富豪榜出爐，馬斯克失首位，鍾睒睒富甲中國。
外地經濟：
●菲律賓央行加息0.25厘，符預期。
●阿達尼狙擊手有新目標，快將出報告...
●花旗CEO：冇興趣收購第一共和銀行，料美經濟下半年溫和衰退。
企業消息：
●招聘平台Indeed宣布裁員2,200人，CEO底薪削25%。
●日人力資源巨頭Recruit擬裁員2,400人。
●疫後需求「復常」！Logitech全球裁員300人。
●時薪加半鎊！亞馬遜惹怒英國員工。
加密貨幣：
●美SEC起訴波場創始人孫宇晨非法銷售TRX及詐欺。
●Coinbase面臨SEC指控，股價盤後挫15%。