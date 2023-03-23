道指期貨漲176點　比特幣升逾1%

美匯指數報102.15；港匯見7.8497；離岸人民幣(CNH)報6.8236；美元兌日圓報131.01；歐元處1.0904；英鎊報1.2310。金價報1,976.96美元。油價跌0.5%，布油報76.04美元，紐油處70.51美元。比特幣升1.16%至27,677美元。道指期貨漲176點。

焦點數據：

20:00 英國官方指標利率

20:30 美國首次申領失業救濟人數

20:30 2月美國芝加哥儲行全國活動指數

22:00 2月美國新屋銷售

23:00 3月美國堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數

23:00 歐元區消費者信心指數

-中石化：今年集團資本開支升逾7%，油價睇85美元。

-藥明生物：冀未來3年每年收入增30%，新冠業務明年清零。

-瑞聲科技去年少賺37.6%息12仙，另取消公布季績。

-與優酷合作料有7億人幣收益，電視廣播收市飆近5成。

-特步CFO：預計今年營收至少錄中雙位數增幅。

美國加息：

●耶倫「彈弓手」！阿克曼警告存款或加速外流。

●美前勞工部長鬧聯儲局玩火，馬斯克轟加息愚蠢。

●中金：聯儲局加息0.25厘符預期，料未來美經濟恐現「滯脹」。

香港息口及樓市：

●金管局上調貼現窗基本利率0.25厘。

●滙豐銀行最優惠利率維持5.625厘不變。

●恒生維持5.625厘港元最優惠利率。

●金管局：港元拆息未來一段時間可能仍處較高水平。

●黃詠欣：香港銀行仍有加息壓力。

●萊坊：最優惠利率今年仍有機會加一至兩次。

●美聯布少明：最優惠利率不變料利好樓市。

●中原陳永傑：美國放慢加息，中價樓接力上升。

●經絡：港銀加息周期料見頂，對樓按市場有正面支持。

●中原按揭：港息很大機會見頂，年內按息料處3厘多水平。

香港經濟：

畢馬威：近6成高管預期轉工後獲加薪20%或以上。

中國經濟：

●胡潤全球富豪榜出爐，馬斯克失首位，鍾睒睒富甲中國。

外地經濟：

●菲律賓央行加息0.25厘，符預期。

●阿達尼狙擊手有新目標，快將出報告...

●花旗CEO：冇興趣收購第一共和銀行，料美經濟下半年溫和衰退。

企業消息：

●招聘平台Indeed宣布裁員2,200人，CEO底薪削25%。

●日人力資源巨頭Recruit擬裁員2,400人。

●疫後需求「復常」！Logitech全球裁員300人。

●時薪加半鎊！亞馬遜惹怒英國員工。

加密貨幣：

●美SEC起訴波場創始人孫宇晨非法銷售TRX及詐欺。

●Coinbase面臨SEC指控，股價盤後挫15%。