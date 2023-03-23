華為香港夥嶺大成立ICT學院　加強學術交流及人才培育

本港科技人才短缺，資訊與通信(ICT)公司華為香港與嶺南大學宣布合作成立ICT學院，以加強學術合作交流及人才培育，將透過嶺南大學專業建設及人才培養需求，結合華為認證技術標準、專業課程體系、人才培養配套服務，共同制定基於雲計算、大數據、人工智能(AI)的人才培養計劃，建立「產學研」協同創新平台，並推動香港創科發展。

華為香港企業合作夥伴發展部總經理丁娟表示，透過此次ICT學院設立，華為向嶺大全校教職員及學生提供系列華為ICT產品及服務課程訓練，加強人才培育。為了配合領南大學2022至2028年度策略發展計劃，公司將協助對方升級智慧教室，以建設多元化智慧教學環境及全光纖校園，通過網上及實體融合教學、遙控互動直播等方式，實現混合式教學，促進教學全流程管理和高效能數碼化，提升整體教學體驗和效率。

嶺大協理副校長(學術及對外關係)劉智鵬指，樂見嶺南大學與華為進一步合作，以實現「產教融合」，雙方將展開更多具影響力及可轉化應用的研究項目，協助嶺南大學的科研團隊將研究成果轉化落地。

丁氏提到，華為ICT學院持續為社會提供先進的ICT技術，及培養新型的ICT人才。目前已在香港建立4間院校，過去兩年培訓逾1,500名學生，並將繼續提供舉辦ICT賽事、企業實訓等活動，提供多元化的研習和實踐機會，培育更多創科「生力軍」，以助香港建立完善和可持續的創科生態鏈。