【收市開Show】港股重上二萬關　後市看好？

美國聯儲局一如預期加息四分一厘，但議息聲明刪去「持續加息」措詞，加上最新點陣圖顯示，官員預期聯邦基金利率料於今年5.1厘見頂，意味即尚餘0.25厘加息空間，加息周期已接近尾聲？惟主席鮑威爾明言料今年不會減息，而財長耶倫又指無意擴大聯邦存款保險制度的覆蓋範圍和保險額度，震散美股。投資者應如何解讀官員言論？

不過港股周四(23日)走勢未有受外圍影響，在人民幣走強下更愈升愈有。恒指在高開28點後反覆向上，最多升459點，收市仍升458點，報20,049點，成交1,363億元。港股3日累升1,048點，後市看俏？

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