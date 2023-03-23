【收市開Show】港股重上二萬關 後市看好？
2023年03月23日 16:51
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美國聯儲局一如預期加息四分一厘，但議息聲明刪去「持續加息」措詞，加上最新點陣圖顯示，官員預期聯邦基金利率料於今年5.1厘見頂，意味即尚餘0.25厘加息空間，加息周期已接近尾聲？惟主席鮑威爾明言料今年不會減息，而財長耶倫又指無意擴大聯邦存款保險制度的覆蓋範圍和保險額度，震散美股。投資者應如何解讀官員言論？
不過港股周四(23日)走勢未有受外圍影響，在人民幣走強下更愈升愈有。恒指在高開28點後反覆向上，最多升459點，收市仍升458點，報20,049點，成交1,363億元。港股3日累升1,048點，後市看俏？
騰訊(00700)去年第四季經調整純利增長略遜預期，但績後領市大升，勁彈8%，並獲多間大行唱好及提升其目標價，摩通更指出，騰訊現時股價為2023年預測市盈率的20倍，相信現價為長期投資者提供良好的入市的機會，要買騰訊真係要趁早？
明日放榜的美團(03690)勁彈8%，怕唔怕股價見光死？綜合多間券商預料，料美團去年經調盈利錄逾21億元人民幣，按年虧轉盈，而騰訊將實物分派美團股份，估計美團將面臨一段時間的拋售壓力，到底美團要點部署？
瑞聲科技(02018)公布，公司實現收入人民幣突破200億元，按年增長16.74%，惟去年盈利則跌38%至8.21億人民幣，派末期息12港仙。瑞聲指，集團將持續加深與現有客戶的合作，爭取更多市場份額，並抓住車載市場機遇，開拓新的收入來源，業績對股價刺激作用不大，僅升2.6%，業績點拆解？另外瑞聲決定停止公布季度業績，讓集團管理層能更加專注於營運及發展主營業務，但此舉會否削弱投資者信心？
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