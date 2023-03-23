傳東芝接受JIP收購方案　涉資近1200億

外媒周四(23日)報道，東芝(Toshiba)已接受由日本產業夥伴(Japan Industrial Partners，JIP)提出的收購方案，估計涉及2萬億日圓(約1,196.39億港元)，若果成事，JIP將從現有股東中購買股份並將其私有化。此外，JIP現將進行包括國際競爭法等流程。

報道指，有約20家日本企業為此宗收購提供資金，包括金融服務商歐力士(Orix)、電子零件製造商羅姆(Rohm)、中部電力(Chubu Electric Power)，日本的銀行亦將提供貸款，收購計劃旨在透過與該些進行投資的企業合作，提升東芝的價值。

東芝的財務危機可以追溯至2015年，當時集團被控虛報收益，而且核電廠面臨巨大損失，最後公司於2017年發行新股，集資6,000億日圓。

2021年4月，CVC Capital Partners為收購向東芝首次開價，但洽談最後被終止，東芝在同年11月將集團一分為三，以增加其價值。

去年4月，集團開始公開尋求包括退市等重組方案，而JIP將為東芝的重組旅程畫上句號。