麥樸思對銀行股有懷疑　杜拜存錢好安全？

外媒報道，因為歐美銀行業爆發危機，「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)周三(22日)表示，他會避買銀行股，原因是其業務欠缺透明度，但他仍覺得把現金存入銀行是安全的，不過建議存戶要「多元化」。他又自爆有在杜拜開戶口，認為這些錢非常安全。

麥樸思表示，銀行業持續動盪，正在產生巨大不確定性，然而這種不確定性不會很快就消失，隨着對瑞士等傳統避險地的擔憂不斷增加，其他全球金融中心，如富含石油美元(Petrodollar)的中東地區銀行，可能會成為新的避險地。

不過麥樸思認為，投資銀行又是另外一回事，他對銀行抱持非常、非常懷疑的態度，即使是石油銀行，因為它們太不透明，人們根本不知道背後發生甚麼事，正如大家現時從美國的狀況中了解到的一樣。他稱，所以自己一般會遠離銀行，就存放現金來說銀行是好的，但投資的話就「不了」。

麥樸思對買入銀行股感到擔憂，不過他仍認為把存錢入銀行是安全的，他又透露自己在杜拜有個帳戶，並認為很安全。不過，他仍呼籲投資者要謹慎，表示存戶應該多樣化，「你不能把所有雞蛋都放在同一個籃子」。

他早前表示，無法從內地上海的滙豐銀行帳戶中提取資金，稱內地限制資金流出。

此外，他指投資者已開始尋找黃金和比特幣等替代避風港，同時警告稱美國進一步加息將令全球其他地區的金融健康狀況惡化。他補充，如果美國聯儲局繼續加息，很多銀行都會陷入困境。