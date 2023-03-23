屋宇署1月批出23份建築圖則　包括15項住宅及商住發展

屋宇署資料顯示，1月份讓批出23份建築圖則，包括15項住宅及商住發展。其中屯門黃金海岸項目，獲准興建11幢分層住宅，涉及樓面約392,891方呎。

上述獲批地段為掃管笏第57區第3A地盤，位於黃金海岸範圍，准建11幢樓高6至18層的分層住宅，另設4座一至兩層高的住宅休憩設施等建築物。

至於位處黃竹坑香葉道11號的黃竹坑站港島南岸第6期物業發展，亦准建2幢31層高住宅大樓，附設3層平台，總樓面約503,765方呎。