屋宇署1月批出23份建築圖則 包括15項住宅及商住發展
2023年03月23日 17:10
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屋宇署資料顯示，1月份讓批出23份建築圖則，包括15項住宅及商住發展。其中屯門黃金海岸項目，獲准興建11幢分層住宅，涉及樓面約392,891方呎。
上述獲批地段為掃管笏第57區第3A地盤，位於黃金海岸範圍，准建11幢樓高6至18層的分層住宅，另設4座一至兩層高的住宅休憩設施等建築物。
期內亦有不少具規模發展獲批圖則，長實集團(01113)於2021年投得的元朗流業街與涌業路交界住宅地，可發展112座兩層高洋房，並提供1幢3層高建築物作住戶休憩設施用途，總樓面面積約78,498方呎。
市區方面，新鴻基地產(00016)及嘉里建設(00683)的長沙灣發祥街3號嘉里鴻基貨倉，獲准重建為1幢35層高商住樓宇，另設3層平台及兩層地庫，住宅樓面約432,074方呎，商業面積約32,109方呎。
至於位處黃竹坑香葉道11號的黃竹坑站港島南岸第6期物業發展，亦准建2幢31層高住宅大樓，附設3層平台，總樓面約503,765方呎。
此外，該署亦批多項商廈及工業物業圖則。其中，由友邦保險(01288)的北角英皇道734號友邦香港大廈，獲批可重建一幢25層高商廈，另連4層住停車場，提供樓面面積共約300,007方呎。
此外，金朝陽集團(00878)的葵涌華星街13至17號南華冷房大廈，亦准建一幢23層高工廈，並連各兩層平台及地庫，涉及總樓面面樍約218,132方呎。