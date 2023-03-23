飛揚第2期開售在即 中原設置業禮遇及按揭優惠

對於美國聯儲局宣布加息0.25厘，她認為，本港銀行未有跟隨美國加息，對準買家而言可算是派「定心丸」，更安心入市，料將帶動市場成交量。

為配合項目的銷售計劃，中原地產及中原按揭向買家提供置業禮遇及按揭計劃優惠。中原按揭董事總經理王美鳳稱，最新推出的高成數低息按揭優惠，全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，以封頂息率計之實際按息現為3.375厘，設有特高現金回贈高達2.3%，按揭成數高達九成，還款期長達30年，並享有高存息戶口。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，香港銀行不跟隨美國加息，料可刺激周六的新盤銷情，估計屆時單日一手成交量可錄逾600宗，創去年8月以來近7個月的單日成交新高。

該行高級資深營業董事陳忠浩稱，於飛揚第2期開售首日經該行購入一房或兩房單位、並於入伙後經由該行租出的首5名一手買家，可獲得中原測量師行提供一年免費租務管理服務，優惠總值57,600元。