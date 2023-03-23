Microsoft香港向企業用戶開放企業級GPT

Microsoft香港公布，將企業級GPT功能開放予香港企業用戶使用，助港企利用AI力量，加快業務發展，並動香港創新和數碼轉型。Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，逾8成Microsoft的香港企業用戶已積極探討使用以AI為基礎的解決方案，而Microsoft一系列AI應用程式可望加速關鍵商業領域及行業應用AI的步伐。

陳珊珊表示，AI的應用改變人類的辦公及生活模式。企業應將AI視為人類的「副手」，以提升員工的生產力和效率為目標。建議企業探討可具體運用Microsoft 最新AI解決方案優勝之處，促進自身業務發展和企業營運，並遷移數據至更全面整合、安全的雲端平台，以邁進AI時代。

Azure OpenAI服務現已開放予香港企業使用，更多本地企業可使用企業級AI模型，包括GPT-3.5、ChatGPT 、Codex、DALL•E 2及其他大型語言模型，以及Microsoft Azure的AI架構，創建的應用程式。GPT-4預覽版本現已於Azure OpenAI服務開放，並將於2023年4月1日正式開通。