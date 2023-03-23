百富環球：去年收入70億屬超預期　料FBI調查已告一段落

他指出，公司會因應各個國家及地區的特性而作出針對性的投入，認為安卓技術在歐美市場有更好的認受性，加上當地是市場的先驅，若支付市場在當地有效建立，能輻射至其他地區，特別是發展中地方，因此公司視歐美為公司主要增長動力之一。

他續指，地緣政治局勢不穩，影響全球企業，但公司在過去3年，其美國業務每年均有約三成增長，而且公司早於2008年已在當地設立子公司，投入大量資源發展當地市場，在無特別狀況情況下，會繼續拓展當地業務。同時透露，早前已一家美國大型銀行合作，有關合作能反映其美國業務的潛力。

該公司去年亞太區銷售按年增長5.2%，他指出，印度仍是亞洲區內最大市場，公司亦計劃進一步拓展當地市場。另外，印尼政府大力推動支付市場發展，公司去年在印尼的業務增速較快。

該公司業務分散在不同地方，張仕揚指出，公司在歐洲、印度及日本設立子公司，這三地業務以當地貨幣結算。當遇上匯價大幅波動，在結期數期上會調整，而其他地區則以美元入帳，由於港元與美元掛鈎，因此不會有太大的匯率風險。

該公司受惠人民幣貶值，成本下降，去年毛利率按年增加1.7百分點至41%。他指出，公司生產及開發團隊位於內地，生產成本、採購成本、人力成本等以人民幣支付，所以人民幣回升，將推高成本，但認為有關風險可控。

至於該公司位於美國的子公司於2021年10月底遭美國聯邦調查局(FBI)搜查。張仕揚表示，公司已在同年11月回應有關事件，及後FBI沒有任何調整及跟進，認為事件已告一段落。