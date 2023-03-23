硅谷銀行倒閉非因加息　而是聯儲局無實權？

美國硅谷銀行(SVB)早前倒閉，引爆全球銀行業海嘯，有外媒分析，硅谷銀行究竟是聯儲局(Fed)過去一年激進加息造成，抑或銀行本身風險管控出了問題？

外媒稱，其實自2019年開始，Fed就已就硅谷銀行風險管理多次發出警告。文件顯示，在2019年，硅谷銀行當時資產規模約700億美元，其時Fed已向硅銀發出一個風險管理系統的注意事項，翌年硅銀資產規模增長至1,140億美元，Fed又發出警告，要求進行改正，並受監管機構執法。

惟警告並沒有阻止硅銀快速擴張，銀行資產規模於2021年升至2,090億美元，由於銀行現金流動性堪慮，故對硅銀發出6次警告，分為「需要注意」和「需要立刻注意」。

但硅銀仍未修復缺陷，於是，Fed在2022年7月進行全面性審查，官員發現，硅銀存有治理及風控問題，因而其後銀行受種種限制，無法再擴大業務規模。而在2022年9月，其持有到期債券市值已低於資產負債表的159億美元。

直至2023年初，Fed再對硅銀評估，再度發現存有缺陷，隨後硅銀就在短短幾日內倒閉，引發銀行業連環爆。

上述事件除了顯示硅谷銀行屢教不改之外，亦有人對Fed的監管能力提出質疑，例如2017年擔任美國貨幣監理署(OCC)審計長的Keith Noreika就說，「為甚麼Fed在發現問題後，仍放任硅銀擴大規模。」