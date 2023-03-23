英皇鐘錶珠寶去年多賺8.5%　派末期息0.62仙

英錶去年處於淨現金狀況，因此淨負債比率，即以銀行借貸減去現金及現金等價物再除以資產淨值計算，為零。

該企去年於香港、澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞營運共93間店舖，於香港開設了3間珠寶店，並於中國內地開設了4間珠寶店及1間勞力士店，預計於2023年在香港的大圍及觀塘，以及中國內地的成都及河北開設珠寶店。

主席楊諾思表示，香港、澳門與中國內地之間的邊境全面重新開放，對所有旅客的入境檢疫措施已解除。訪港旅客人數有望上升，將加速旅遊業及零售業復甦。此外，穩定的房地產市場及波動較少的股市將會刺激奢侈品消費，這些因素將對集團業務產生正面影響。

行政總裁吳冠強表示，集團將繼續監測各地市場格局及發展情況，並觀察顧客喜好及消費模式，從而制定適當的業務策略。隨著行業逐漸從疫情中恢復，集團將採取審慎態度，繼續嚴格控制營運成本，務求提高營運效率及改善盈利能力。