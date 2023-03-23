Trip.com過去一周高鐵票訂單按周大升60%

Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示，清明節將近，經過三年疫情後，港人紛紛趁著假期回鄉掃墓、探親。這個情況亦從數據反映出來。

截止周四(23日)下午3時，Trip.com(香港)網站及手機App的高鐵票預訂量錄得今年高鐵服務恢復以來單日最高紀錄。以賣出車票的出行日期計算，3月31日至4月7日是旅客以高鐵從香港出發到內地的高峰期，最熱門的到達站頭五位分別是廈門、深圳北、廣州南、廣州東及汕尾。

在今年1月宣布通關後，Trip.com已為高鐵服務恢復作好準備，平台提供高鐵訂票服務，使旅客免卻親身到車站購票及搜尋資訊的繁複過程。3月16至22日期間，該公司高鐵票的訂單比之前一個星期大幅上升60%，而賣出的高鐵票數量更上升73%。

另一方面，3月23日上午，計劃於4月1日重啓的廣東省外赴港長途跨境高鐵列車、以及增開的廣東省內赴港高鐵正式開售。攜程集團旗下Ctrip攜程旅遊的數據顯示，截至周四下午1時，攜程平台香港高鐵搜索量環比前一日大增30倍。

截至目前，內地赴港售票熱門出發站點頭10位為深圳北、福田、廣州南、廣州東、東莞、虎門、東莞南、汕頭、重慶西、杭州東。