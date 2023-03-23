中集安瑞科去年多賺19%　末期息24港仙

業績公告顯示，中集安瑞科去年收入增長主要來自化工環境分部，收入增長38.16%至52.41%，原因是國際貿易復甦刺激了化工罐箱的需求，釀酒及製藥等用的液態食品分部，亦見收入增長5.82%至36.19億元，反而收入貢獻最大的清潔能源分部，即液化天然氣(LNG)及氫能儲罐等的收入倒退5.52%至105.91億元，原因是國內LNG需求疲弱。

2023年首2個月，集團累計新簽訂單為32.04億元，按年增長10.7%，其中清潔能源達21.1億元，按年增長21.4%，其中氫能佔8,880萬元，按年增長10.2%；液態食品為2.85億元，按年增長10.9%，反而化工環境按年減少10.1%至8.09億元。

事實上，中集安瑞科已成功為香港首輛氫燃料電池雙層巴士提供IV型車載儲氫瓶及供氫系統，並於下半年陸續完成IV型車載供氫系統出口訂單的簽訂與交付。