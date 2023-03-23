支付寶與IFC金融科技培育平台去年畢業人數升63%

支付平台支付寶與世界銀行集團成員國際金融公司(IFC)聯合發起慈善倡議、金融科技人才培育平台「10x1000 Tech for Inclusion」公布「成績表」，去年共有1,741名學員完成「金融科技基礎課程」或「金融科技領袖課程」，「畢業」人數較2021年急升逾63%。當中有115名畢業生是香港本地學員，來自香港科技大學商學院、投資推廣署以及特許公認會計師公會(ACCA)等不同機構。

值得留意的是，畢業學生背景多元化，令歷年學員所屬國家或地區由66個擴展至92個，其中女性學員佔比由2021年的32%急增至去年的約48%，同時超過20%學員來自中小微企業。

10X1000項目負責人陳婉真表示，該人才培育平台自2021年推出以來，截至2022年底，畢業學員的總數已達2,808人，相信全球化的課程能吸引及擁抱大量的全球學員，而來自約20個國家或地區、共40多位專家和學者參與課程建立，其專業知識及經驗，能提升學員的思維、知識及技能，從而裝備成為數碼經濟的新一代領袖。同時坦言，若沒有世界各地的講師和合作夥伴的支持，不可能成就這個目標。

展望2023年，10x1000為讓更多人接觸到相關課程，將提供更多語言選擇，包括在「金融科技基礎課程(Fintech Foundation Program)」增設印尼語，而「綠色金融科技迷你系列(Green Fintech Miniseries)」則新增印尼語及法語，並將推出一個關於數碼金融服務的新迷你系列。