新都城三房累減352萬　 終以958萬成交

個別高開二手業主接受現實，大幅劈價沽貨。將軍澳新都城套三房單位，累減約352萬元，終以958萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林懋霖表示，西半山豫苑1座中層H室單位，實用面積約587方呎，兩房間隔，獲同區用家以1,060萬元市價承接換樓，呎價約18,058元，原業主於2006年9月以約345.5萬元購入，轉手帳面獲利約714.5萬元，物業升值約2.07倍。

●中原鄭莉莉透露，灣仔囍滙3月暫錄得3宗買賣，該盤2座高層B室，實用面積約519方呎，一房連儲物房間隔，以1,500萬元放盤，雙方議價後以1,388萬元交吉易手，呎價約26,744元，新買家屬於外區換樓客。

●世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣居屋愛蝶灣3座低層F室，實用面積約484方呎，兩房則王，望內園景，2022年6月放盤未補價第二市場開價560萬元，期間調整至540萬元，乏人問津後再調整至518萬元，獲白居二以505萬元購入，呎價約10,434元。

●世紀21Q動力招潔冰指，小西灣藍灣半島8座低層F室，兩房間隔，實用面積約465方呎，成交價788萬元，呎價約16,946元，新買家為外區客，原業主於2010年4月購入價為338.8萬元，持貨約13年帳面獲利449.2萬元。

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九龍區

●利嘉閣鄭天樂表示，荔枝角美孚新邨5期16號中層D室，實用面積約555方呎，兩房間隔，望內園景，開價760萬元，累減20萬，以740萬元易手，呎價約13,333元，新買家為同區換樓客。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣碧海藍天1座中層E室，實用面積約505方呎，兩房間隔，以900萬元放盤，雙方經議價後，最終減價45萬元，以約855萬元成交，呎價約16,931元，新買家為首置客，睇樓1次後即決定入市。

●中原黃家全指，西南九龍君滙港3月暫錄約4宗成交，其中5座高層F室，實用面積約541方呎，三房設計，向海景，議價後以1,218萬元易手，呎價約22,514元，原業主於2010年1月以550萬元買入，持貨約13年帳面獲利668萬元。

●美聯李志雄表示，牛池灣峻弦2座中層E室，實用面積約793方呎，套三房連儲物室間隔，獲區內持有兩房單位業主，以1,110萬元承接作換樓用途，呎價約13,997元，原業主於2010年3月以716.3萬元購入，持貨約13年帳面獲利393.7萬元。

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新界區

●利嘉閣鄭啟聰指，將軍澳新都城1期4座高層H室，實用面積約698方呎，套三房間隔，早前開價約1,310萬元放售，及後隨市況下調價錢，吸引買家洽購，雙方議價後累減約352萬元，終以958萬元成交，呎價約13,725元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢金璧花園8座頂層連天台戶，實用面積約1,122方呎，現為兩套房連工人房間隔，望山景，原叫價1,530萬元，以1,300萬元沽售，累減230萬元，減幅達約15%，呎價約11,586元，低市價約5%。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山帝琴灣凱弦居2座中層F室，實用面積約1,031方呎，三房連工人房間隔，望園景，放盤約半年，叫價1,200萬元，累減32萬元，終以1,168萬元沽出，呎價約11,329元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦英苑A座高層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望海景，放盤1個月，已補價自由市場叫價460萬元，獲買家以453萬元承接，呎價約11,297元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山迎海1座低層D室，實用面積約795方呎，套三房連儲物室間隔，座望海景，叫價1,250萬元，放盤1年，調整售價至1,238萬元成交，呎價約15,572元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區本月至今暫錄約80宗二手成交，按月跌約43%，其中新港城本月暫錄約4宗，包括F座中層7室，實用面積363方呎，兩房間隔，開價約620萬元，零議價易手，呎價約17,080元，新買家為用家。

●美聯嚴啟雄表示，馬鞍山聽濤雅苑5座中低層C室，實用面積約490方呎，兩房間隔，享內園景，雙方議價50萬元，區內客以670萬元購入，呎價約13,673元。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍區3月暫錄約114宗二手買賣，按月跌約26%，其中大圍聚龍居10座中層B室，實用面積約942方呎，套三房間隔，去年中放盤時叫價約1,250萬元，議價後連車位以1,215萬元，呎價約12,898元。

●美聯黃國輝指，沙田第一城24座低層D室，兩房間隔，裝修企理，原業主見樓價回升，以473萬元沽貨獲自住客承接，呎價約14,509元，原業主於2019年以410萬元購入，持貨逾4年帳面獲利63萬元，期內物業升值約15%。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水蔚翠花園3座極低層A室，實用面積約716方呎，套三房間隔，望內園景，原業主於去年6月放售，原先叫價約730萬元，及後逐步下調叫價，最終累減約145萬元，以585萬元易手，呎價約8,170元。

●中原劉喜燕指，元朗錦綉花園3月暫錄約8宗買賣，屋苑C段第2街單號屋，實用面積約915方呎，放盤時開價約1,100萬元，放盤約半年時間，日前議價後以1,050萬元沽出，呎價約11,475元，新買家為外區租客。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天頌苑D座中層7室，實用面積約650方呎，套三房間隔，原業主願意調整價格，減價25萬元，綠表買家遂便決定於未補價第二市場以395萬元購入自用，呎價約6,077元，稍低於市價。

●中原王英堂表示，東涌水藍‧天岸6座高層F室，實用面積約549方呎，兩房間隔，享內園及山景，開價950萬元，設全新裝修及所有電器，同區分支家庭見可省裝修預算及即買即住，兩日內翻睇後即決定承接，減至830萬元成交，呎價約15,118元。

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