瑞聲科技去年少賺37%　復派末期息每股12仙

業績公告顯示，集團實現收入為206.25億元，按年升16.74%，主要是由於海外客戶需求強勁，電磁傳動及精密結構件業務合併收入以及光學業務貢獻增加。其中，聲學產品收入按年升3.1%至88.5億元，電磁傳動及精密結構件收入升29.03%至72.8億元人民幣，光學產品收入增34.65%至32.2億元。

惟在毛利率相對較低的業務收入佔比提升所影響下，公司去年全年毛利率倒退6.4個百分點至18.3%，毛利亦跌至37.75億元，按年跌13.51%。

被問到公司宣派末期息及全年派息0.12港元，與疫情前水平仍有一定距離，瑞聲科技執行董事莫祖權則認為，2022年公司派息率在15%屬「中規中矩」，相信公司未來可保持15% 的水平， 但亦不排除會適當增加或減少，原因是需要衡量新投資機會，所以現時就算回復強勁現金流，亦不是等於即刻派息，而派息亦只是其中一項給予投資者的回報。

至於取消公布季績，他指不妨礙投資者了解公司，反而可以較為掛鈎公司業務，又指原本每季公布業績的安排，反導致公司出現緘默期，成為與投資者溝通的障礙。

另首席財務官郭丹預期，車載聲學今年可確定有1億元收入貢獻，未來定點項目逾10億元收入，是公司手機以外另一新賽道及增長曲線。

此外，公司傍晚出通告指設新股份獎勵計劃，為期10年，建議計劃授權限額不超過4,500萬，佔公司之已發行股本約3.75%，莫祖權指相信可保持公司可持續發展，激勵各部門員工。