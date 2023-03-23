美股道指升228點　英偉達市值超越巴郡

美國議息結果出美股早段向好，道指升228點，至32,258點；標指升38點，至3,975點；以科技股為主的納指升161點，至11,831點。港股夜期報20,090點，升52點，高水40點。

中金研究報告指出，聯儲局的貨幣政策聲明暗示加息臨近終點，近期發生的銀行業風波讓未來進一步加息的必要性下降。但由於通脹有韌性，降息也不會很快到來，聯儲對於利率在高位停留較久(high for longer)的指引猶在。

報告指出，銀行業風波是需求衝擊，對經濟增長和通脹都會産生抑制作用但考慮到美國還面臨許多供給約束，這會降低需求衝擊對通脹的影響，最終結果更可能是「滯脹」格局。歷史表明「滯脹」環境對股票、債券、本幣匯率都不友好，金融資産估值也將承壓。

企業消息方面，美國沽空機構興登堡(Hindenburg Research)發表新一份沽空報告，內容針對金融科技公司Block(前稱為Square)。報告稱，Block嚴重誇大了真實用戶數量，低估了其客戶獲取成本。Block股價跌逾17%。

英偉達股價漲逾3%，總市值突破6,700億美元，超過股神巴菲特的投資旗艦巴郡。