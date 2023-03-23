新盤減價搶客 紅磡項目新價較4個月前低1成
2023年03月23日 21:56
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市區爆發新盤戰，何文田站項目周四(23日)截票，最終接獲逾9,600張入票。同時，新盤減價的風潮由新界蔓延至市區，紅磡項目減價重推，最新一張價單折實平均呎價約1.9萬元，較去年11月的首張價單低近一成。
●何文田站瑜一第1B期截收逾9,600票
華懋集團與港鐵公司(00066)合作的何文田站瑜一第1B期，於周四(23日)下午6時已經截票。華懋銷售部總監封海倫表示，該盤自上周五(17日)起收票，經過7日的收票階段，最終接獲逾9,600張入票登記，按周六(25日)以價單形式發售179伙計，超額認購逾52倍。
她續指，入票人士當中，若以地區分布計，九龍客戶佔逾六成、港島客戶佔逾兩成，其餘為新界客戶。整體有近三成的票源屬大手買家。
●紅磡必嘉坊．迎匯加推56伙 較上一張價單平近一成
恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊．迎匯，周四(23日)上載價單2號，提供56伙，折實平均呎價約19,218元，較去年11月推出的價單1號首批折實平均呎價21,238元低約9.5%。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新一批單位戶型包括15伙開放式戶及41伙一房戶，實用面積由214至374方呎，扣除10%折扣優惠後，折實價由399.78萬至756.9萬元，折實呎價由17,908至20,238元。
●啟德海灣半島「維港‧雙鑽」登場
中國海外發展(00688)旗下位於啟德海灣半島的住宅項目，周四(23日)公布命名為維港‧雙鑽(Twin Victoria)。該公司董事總經理游偉光表示，項目設兩幢住宅大廈，合共提供702伙。標準單位戶型涵蓋由開放式至三房，另設特色單位。另項目設住客私人會所，提供多元化休閒娛樂設施。
●飛揚第2期夥中原推置業禮遇
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第2期銷售如箭在弦。長實營業部助理首席經理楊桂玲於周四(23日)表示，該盤客源的投資者比例佔約三至四成，而九龍區及港島區的客源亦有所增加。
對於美國聯儲局宣布加息0.25厘，她認為，本港銀行未有跟隨美國加息，對準買家而言可算是派「定心丸」，更安心入市，料將帶動市場成交量。為配合項目的銷售計劃，中原地產及中原按揭向買家提供置業禮遇及按揭計劃優惠。
●屯門掃管笏滿名山洋房終止交易
嘉里建設(00683)旗下屯門掃管笏滿名山的名庭H7號洋房，實用面積2,877方呎，連2,638方呎花園及1,106方呎天台，設有四套房，原本於2021年2月以8,631萬元沽出，當時呎價為30,000元，惟交易已於周四(23日)終止。資料顯示，上述買家入市時可享提早佔用及延期成交優惠。
●沙田星凱‧堤岸三房1,473萬元沽
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周四(23日)錄得三房戶成交個案。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述為5座26樓D室，實用面積676方呎，三房間隔，享開揚城門河景，成交價1,473.5萬元，呎價約21,797元。
●將軍澳藍塘傲四房售3,000萬元
帝國集團及麗新發展(00488)旗下將軍澳藍塘傲，周四(23日)錄得近一年以來首宗一手成交，項目的1座16樓A室，實用面積1,191方呎，四房連儲物室間隔，成交價3,000萬元，呎價約25,189元。
●將軍澳海茵莊園月內累沽39伙 套現逾2.3億元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，最新再添兩宗成交，月內累錄39宗，套現逾2.3億元。當中包括2座23樓A7室，實用面積289方呎，一房間隔，成交價614.7萬元，呎價約21,270元。