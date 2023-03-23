新盤減價搶客　紅磡項目新價較4個月前低1成

市區爆發新盤戰，何文田站項目周四(23日)截票，最終接獲逾9,600張入票。同時，新盤減價的風潮由新界蔓延至市區，紅磡項目減價重推，最新一張價單折實平均呎價約1.9萬元，較去年11月的首張價單低近一成。

●何文田站瑜一第1B期截收逾9,600票

她續指，入票人士當中，若以地區分布計，九龍客戶佔逾六成、港島客戶佔逾兩成，其餘為新界客戶。整體有近三成的票源屬大手買家。

●紅磡必嘉坊．迎匯加推56伙 較上一張價單平近一成

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新一批單位戶型包括15伙開放式戶及41伙一房戶，實用面積由214至374方呎，扣除10%折扣優惠後，折實價由399.78萬至756.9萬元，折實呎價由17,908至20,238元。

●啟德海灣半島「維港‧雙鑽」登場

●飛揚第2期夥中原推置業禮遇

對於美國聯儲局宣布加息0.25厘，她認為，本港銀行未有跟隨美國加息，對準買家而言可算是派「定心丸」，更安心入市，料將帶動市場成交量。為配合項目的銷售計劃，中原地產及中原按揭向買家提供置業禮遇及按揭計劃優惠。

●屯門掃管笏滿名山洋房終止交易

●沙田星凱‧堤岸三房1,473萬元沽

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周四(23日)錄得三房戶成交個案。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述為5座26樓D室，實用面積676方呎，三房間隔，享開揚城門河景，成交價1,473.5萬元，呎價約21,797元。

●將軍澳藍塘傲四房售3,000萬元

●將軍澳海茵莊園月內累沽39伙 套現逾2.3億元