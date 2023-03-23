調查：混合工作模式令員工有更多時間運動及睡眠

辦公空間營運商IWG發表最新一項調查發現，混合工作模式讓員工能夠投放更多時間於運動和睡眠，同時更加注重飲食，帶來日益健康的勞動力。

該企在英國訪問2,000多名採用混合工作模式的員工，發現通勤時間的下降為他們的健康帶來正面影響，例如減輕體重、更佳的煮食習慣、更好的精神健康，以及晚上得到更長的睡眠時間。

相比起疫情前的每星期3.4小時，採用混合工作模式的員工平均每星期進行4.7小時的運動。常見的運動為步行、跑步和力量訓練；同時他們獲得更長的睡眠時間，每天早上的額外睡眠時間令他們每年多睡71小時。

此外，飲食習慣亦顯著改善。七成受訪者表示混合工作模式令他們每天都有時間準備健康的早餐，而多於一半(54%)受訪者指出他們每星期有更多時間烹調富有營養的膳食。受訪者認同他們進食更多新鮮生果(46%)和蔬菜(44%)，有1/5進食更多魚類，更有1/4至自2020年前就減少了甜食攝取。

IWG創辦人及行政總裁Mark Dixon表示,，研究證實混合工作模式能透過減少通勤需要，從而建立和維持更健康和快樂的工作團隊。對於希望優先考慮員工需要的企而言，採用混合工作模式能讓員工騰出並自由分配時間，是一個有效而簡單的舉措。