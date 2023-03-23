中廣核礦業去年多賺1.88倍　不派息

這家公司是港股少有的鈾股，從事天然鈾貿易，期內相關溢利增長2.25倍至1.01億元。所謂合營企業就是指「謝米茲拜伊鈾有限合夥企業」，其盈利大增主要是鈾價上升。

主席安軍靖於業績公告談及鈾市場前景時寫道，福島事件後，鈾價長期低迷，在很長一段時間內沒有新的長期合約簽署，業主通過現貨市場採購來滿足長期合約未覆蓋的需求，大部分天然鈾生產商以福島事故前簽署的長期合約來支撐其銷售，惟去年長貿簽約量開始反彈，新增長期合約的簽訂，代表在現貨鈾價上漲的刺激下，來自核電業主的長期需求逐漸凸顯，天然鈾市場基本面行情走向好轉，為天然鈾市場注入真正的復甦動力，而且長貿簽約量仍未回歸到2010年前水平，未來仍有較大增長空間。

其次，在全球能源安全及供應格局方面，2022年2月以來，傳統化石能源價格暴漲，能源安全、能源獨立受重視程度達到前所未有的水平。隨著時間的推移，俄烏衝突並未有所緩解，扎波羅熱核電站被炮轟，進一步引發能源危機恐懼，北美、歐洲國家為減少對俄羅斯核燃料供應的依賴，紛紛採取供應多元化策略，全球核燃料供應的格局將隨之發生變化。

此外，在金融機構入場採購方面，全年投資趨於穩定，或進一步加大供需缺口壓力。2021年底，Sprott及Yellow Cake Plc金融機構大量採購現貨天然鈾後，其在2022年均並未選擇在現貨市場賣出交易而是選擇長期持有，這對未來現貨商業庫存等形成的次級供應進一步造成壓迫。

綜合以上各點，中廣核礦業預期，2023年天然鈾市場有望繼續保持復甦態勢。