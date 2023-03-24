東方日報B1：美加息0.25厘　美經濟呆滯　銀行業更危

美國銀行業危機持續之際，聯儲局一如預期宣布加息0.25厘，使聯邦基金利率目標區間升到介乎4.75至5厘。不過，當局最新的經濟預測「點陣圖」預示，今年內只會再加息0.25厘，意味着本輪加息周期或將見頂。聯儲局主席鮑威爾亦坦言，此前一度考慮暫停加息，又謂一眾決策官員未有調高利率見頂水平的預測，是基於近期事件或導致銀行收緊信貸，作用「等同一次加息，甚至更多」。

聯儲局於議息聲明中，依然保留了一些「鷹派」論調，包括重申高度關注通脹風險，會繼續減持美國國債、企業債務和按揭抵押證券(MBS)，並且堅定地致力於將通脹率恢復到2%的目標。反映聯儲局官員對未來經濟及政策預測的「點陣圖」亦未有太大的變化，以中位數計，官員們料今年再加息0.25厘，使聯邦基金利率升至5.1厘水平(即5至5.25厘區間)；而明年則減息半厘。

「點陣圖」顯示，今年經濟增長預料為0.4%，較去年12月時的預測下調0.1個百分點；明年增長預測更下調了0.4個百分點，至1.2%。今年底個人消費物價開支(PCE)物價指數通脹率估計為3.3%，明年則為2.5%。

雖然未有上調「終端利率」(即利率最高水平)的預測，但鮑威爾在新聞發布會上「出口術」，聲稱如有必要，絕對會加息至高過預期的水平。他又提到，減息不在聯儲局預期的「基本情景」之中，現時也未曾討論過改變資產負債表縮減計劃。不過，市場明顯不相信鮑威爾的說法，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注今年內減息的機會高達96.8%；認為下次5月會議不加息的機率也高達55.1%。

議息結果公布後，美股於道指周三收跌530點。周四早段道指曾升481點，報32,511點；標指曾升70點，報4,007點；納指升292點，報11,962點。現貨金價未有受加息影響，在每安士1,970至1,980美元水平徘徊。

經濟數據方面，上周首申領失業救濟人數為19.1萬人，勝預期，截至前周的持續申領人數則為169.4萬人，差過預期。2月新屋銷售按月增1.1%，至以年率計64萬間。

美國前勞工部長Robert Reich認為，聯儲局再次加息的決定是「玩火」，將會導致美國陷入金融混亂，可能導致更多銀行擠提。SpaceX創始人、億萬富豪馬斯克亦表示，聯儲局加息是愚蠢的舉動，因為銀行存款流失的原因之一，正是存戶將資金從低息的戶口轉移高息的債市，加息將加速此現象。

面對可能持續擴大的銀行業擠提危機，美國財長耶倫突然改變口風，稱聯邦存款保險公司（FDIC）暫時無意改變25萬美元的存款保障上限。稍早之前，FDIC在硅谷銀行（SVB）及Signature Bank倒閉事件中，破例為存戶提供了全額的保障。耶倫更一度表示會擴大存款保障，如今卻突然「縮沙」。

著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）表示，耶倫反口覆舌及聯儲局加息，將為銀行體系帶來更多壓力。他表示，現時急需一個臨時的存款保證機制來為銀行止血，否則當不明朗因素持續愈長，對小型銀行的傷害就會愈深，最終難以挽回存戶信心。