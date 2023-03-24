陳鳳珠：內地經濟將以穩作目標

去年，內地的經濟發展受到疫情等國內外多項因素影響，經濟出現下行壓力，去年國內生產總值(GDP)增長3%，城鎮失業率降到5.5%，居民消費價格上升2%，貨物進出口總額增長7.7%，財政赤字率控制在2.8%。為了防止疫情擴散，內地的經濟增速減至3%水平，但內地推出多項政策支持經濟發展，中央亦引導金融機構增加信貸投放，同時降低融資成本。隨着今年內地全面開放，經濟活動復常，預期經濟增速有望回升。

今年內地的經濟增長目標定在5%，市場普遍認為有望超標完成。不過，國務院已表示在高基數上要達到5%的增速不容易，因此需要加倍努力，並要靠前安排宏觀政策，擴大內需政策，改革創新，同時防範化解風險。

另外，發改委將今年居民消費價格升幅定在3%水平，而今年將以多種方式及渠道擴大內需，今年擬安排中央預算內投資6,800億元人民幣(下同)。由於外圍經濟或有機會陷入衰退，相信今年內需消費仍為支持內地經濟發展的主力，當經濟回穩料通脹可略為上升。

至於財政部公布2023年全國財政預算赤字規模為3.88萬億元，赤字率為3%。今年內地擬安排地方政府專項債券3.8萬億元，加快實施「十四五」重大工程，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設，料政府將繼續實施積極的財政政策。

早前兩會期間，內地表示安全為發展的基礎，穩定是強盛的前提，因此要穩全國家安全體系，增強維護國家安全能力，提高公共安全治理水平。同時要堅定不移推動經濟向高質量發展，加快構建新發展格局，着力提升科技自立自強能力，促進科技型中小微企業健康成長，推動產業轉型升級，開展雙多邊數字經濟治理合作，鼓勵數碼經濟企業走出去。另要因城施策用足用好政策工具箱，實施好差別化住房信貸政策，穩妥實施改善優質房企資產負債表計劃，有效防範化解優質頭部房企風險。內地未來將全力做好穩增長、穩就業、穩物價工作，推動經濟回穩。

安里證券研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)