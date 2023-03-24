道指升75點　金價高收

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.2%，至102.59；港匯見7.8486；離岸人民幣(CNH)報6.831；美元兌日圓處130.74；歐元報1.0834，英鎊報1.228。金價處1,991.88美元。布油報75.58美元，紐油報69.53美元。比特幣升3.8%，報2.83萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水140點。

●道指收報32,105點，升75點或0.23%；標指收報3,948點，升11點或0.3%；納指收報11,787點，升117點或1.01%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,846點，跌202點。

●3月恒生指數夜期收報19,872點，跌166點，低水178點，成交24,673張。

●紐約期油收報每桶69.96美元，跌0.94美元或1.32%；倫敦布蘭特期油收報每桶75.91美元，跌0.78美元或1.02%。

●紐約期金收報每安士1,995.9美元，升46.3美元或2.37%。

●英國富時100指數收報7,499點，跌67點或0.89%；德國DAX指數收報15,210點，跌5點或0.03%；法國CAC指數收報7,139點，升8點或0.11%。

●日本2月CPI按年升3.3%，符預期。

●美國財長耶倫修改證詞關鍵部分，稱準備必要時再採取保護存款行動。

●內地3月共86款手遊獲批，包括騰訊「末刀」。

●滙豐收購SVB UK，存款回升至676億港元，將進行品牌重塑。

●英倫銀行加息0.25厘，瑞士央行加息0.5厘，均符合市場預期。

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