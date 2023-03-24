電視廣播目標節省2.6億元營運支出　將遣散5%員工

首先，會大幅調整節目製作預算以提高成本效益為目標，更有效地利用公司內部資源，轉型舊有的節目製作模式，未能達到預期收視及經濟收益的節目將被終止。同時，公司將降低對外判工作的依賴，通過自身的創作能力及自有資源，利用合理成本完成同等質量的工作。

另外，會就人力架構將作調整，部分職位將被終止且不予重置。同時，將嚴格控制間接成本，如租金、外判工作等開支。整體而言，在人力資源上約有5%的員工將涉及遣散，公司會與受影響之員工根據香港僱傭條例給予合理補償。

許濤表示，對於公司來說這是一個很艱難的決定，但作為有責任的管理層必要堅守職責，確保公司正常營運，公司理解這些變革將對部分員工產生影響，但相信這決定是能讓公司保持競爭力的必需措施。