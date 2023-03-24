電視廣播目標節省2.6億元營運支出 將遣散5%員工
2023年03月24日 09:30
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電視廣播(00511)行政主席許濤周五(24日)向員工發通告表示，疫情及抗疫措施對經濟和市場帶來巨大的衝擊，電視業亦正面臨新時代的洗禮，為確保公司能順應市場變化，決定進行成本優化管理，目的為保障公司的業務穩定性及可持續發展。為此，公司將引入優化成本及資源管理方案，目標是節省2.6億港元的年度營運現金支出。
首先，會大幅調整節目製作預算以提高成本效益為目標，更有效地利用公司內部資源，轉型舊有的節目製作模式，未能達到預期收視及經濟收益的節目將被終止。同時，公司將降低對外判工作的依賴，通過自身的創作能力及自有資源，利用合理成本完成同等質量的工作。
另外，會就人力架構將作調整，部分職位將被終止且不予重置。同時，將嚴格控制間接成本，如租金、外判工作等開支。整體而言，在人力資源上約有5%的員工將涉及遣散，公司會與受影響之員工根據香港僱傭條例給予合理補償。
許濤表示，對於公司來說這是一個很艱難的決定，但作為有責任的管理層必要堅守職責，確保公司正常營運，公司理解這些變革將對部分員工產生影響，但相信這決定是能讓公司保持競爭力的必需措施。