女股神意外沽Tesla套2億元　懶理狙擊照撈Block

外媒報道，美國沽空機構Hindenburg Research周四(23日)發表報告，狙擊Twitter創辦人Jack Dorsey的美國支付公司Block，導致該公司股價收市暴跌近15%，不過有「科技女股神」之稱、方舟投資(ARK Invest)創辦人伍德(Cathie Wood)依然「無有怕」照入貨。Block在澳洲悉尼的股價周五(24日)下挫21%。

根據Ark每日交易數據，其方舟投資管理公司旗下3隻基金當日買入超過33.8萬股Block股份，按收市價計，價值2,100萬美元(約1.63億港元)。伍德旗下3隻基金，ARK Innovation ETF、ARK Next Generation Internet ETF及Ark Fintech Innovation ETF都買入Block股份。外媒數據顯示，方舟是Block的前10名持有者之一。

Block在聲明中表示，針對Hindenburg Research對公司Cash App業務作出誤導性報告，公司打算與美國證交會(SFC)合作，考慮對Hindenburg Research採取法律行動。

另一方面，伍德的基金周四沽出電動車廠特斯拉(Tesla)超過13.9萬股股份，價值逾2,680萬美元(約2.09億港元)。是次出售令外界感到疑惑，原因方舟基金最近一直增持Tesla，上周才買入價值460萬美元的Tesla股份。