港府發政策宣言吸家族辦公室　投資移民計劃研加人幣資產

政府周五(24日)發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，就建立全球家族辦公室和資產擁有人的蓬勃生態圈，說明政策立場和措施。

政策措施涵蓋8個重點，包括新的「資本投資者入境計劃」、提供稅務寬減、提供便利市場措施、成立香港財富傳承學院、推廣機場的藝術品貯存設施、發展香港成慈善中心、投資推廣署amilyOfficeHK專責團隊，以及新的家族辦公室服務提供者網絡。

政府將以原有的「資本投資者入境計劃」為基礎，建議計劃的投資範疇包括在香港上市的股票；由香港上市公司、政府、或由政府全資擁有或部分擁有的實體發行或全面保證的債券；認可機構發行的後償債券；以及合資格的集體投資計劃（包括投資相連保險計劃）。除了以港幣計價的資產外，亦會考慮以人民幣計價的資產。如成功申請，申請人可與其配偶及未婚受養子女來港居住和發展。計劃詳情會稍後公布。

此外，投資推廣署FamilyOfficeHK專責團隊會擴大職能，提供包括協調財富擁有人推展慈善業務以及協助教育相關事宜等服務，方便全球家族辦公室在港設立和擴展業務；而該團隊亦會召集和成立新的家族辦公室服務提供者網絡，提供雙向渠道，讓政府和業界就最新政策發展作溝通。

財經事務及庫務局局長許正宇稱，《政策宣言》的措施說明了香港為全球家族辦公室和資產擁有人提供的全方位服務。香港的吸引力遠超其作為投融資中心的角色，這些政策措施的制訂從多角度展示香港作為國際大都會的魅力。香港將進一步鞏固全球家族辦公室和資產擁有人在香港的蓬勃生態圈。