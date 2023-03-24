【高盛推介】小米、美團周五公布業績 兩手準備部署
2023年03月24日 11:33
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高盛(亞洲)有限責任公司：日前騰訊控股公布業績，市場反應正面，科技股受帶動周四(23日)急彈，小米集團周四重上12港元水平，升約7.2%，周五(24日)早段倒跌後反彈，現報12.5元，升約2.3%。小米將於周五公布去年業績，市場料收入介乎2,785億至2,951.78億元人民幣，按年下跌10.1%至15.2%；非國際財務報告準則，經調整淨利潤介乎82億至84.17億元人民幣，按年下跌61.8%至62.8%。
此外，亦將於周五公布業績的美團，周四升約8.3%，突破140元水平，周五低開後反彈，現報142.4元，升約0.9%。市場料美團去年非國際財務報告準則，經調整盈利介乎11.42億至37.72億元人民幣，按年虧轉盈。
觀察個股輪證資金流向，小米好倉及淡倉於周四皆獲資金轉向流入，分別有約130萬及70萬元。
美團方面，好倉於本周一至本周四皆錄得資金流入，合共約1,900萬元。淡倉於本周三及本周四共錄得約1,390萬元資金流入。
觀察港股通資金流向，北水於周四轉向買入美團，錄得約12.3億元資金淨買入。
小米購29083，行使價12.9元，2023年5月25日到期，實際槓桿8倍，低面值、高槓桿。
小米牛66510，收回價10元，行使價9.6元，換股比率10，槓桿比率4.2倍，相近收回價牛證中街貨較低。
小米沽13534，行使價10.48元，2023年7月21日到期，實際槓桿5.4倍，低面值。
小米熊69771，收回價15元，行使價15.4元，換股比率50，槓桿比率4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
投資者如看好美團，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價165元以下、3個月期以上、低街貨證最高槓桿的美團購(13791)。貼價選擇可留意屬最貼價條款產品中最高槓桿的美團購(14307)。低面值選擇可留意美團購(13511)。牛證方面可留意美團牛(56348)，與現價有約30元收回距離。
美團購13791，行使價158.98元，2023年6月27日到期，實際槓桿6.1倍，行使價165元以下、3個月期以上、低街貨證最高槓桿。
美團購13511，行使價168.98元，2023年6月27日到期，實際槓桿6.6倍，低面值。
美團牛56348，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率5.5倍，相近收回價牛證中街貨較低。
美團沽14119，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿4.6倍，貼價。
美團熊53246，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率11.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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