【中環剝花生】環球股市「終極一跌」尚未來臨？

美國聯儲局3月議息結果塵埃落定，一如預期加息0.25厘，反映聯儲局官員未來貨幣政策預測的「點陣圖」未有太大變化，仍暗示今年再加息0.25厘，意味本輪加息周期或已見頂，不過主席鮑威爾重申今年內都不會減息，金融市場何去何從？美匯指數隔晚一度低見101水平，美元強勢已告一段落？

除了息口走勢外，更令市場憂慮的反而是銀行危機未除？恐怕為美國經濟衰退埋下伏線？摩根士丹利分析員Michael Wilson表示，美國銀行體系面臨的壓力，可能標誌着美股熊市步入痛苦的尾聲階段；換言之「終極一跌」可能尚未到來？在波動市況下，投資者應如何配置資產？今集請來華夏證券行政總裁王榮昆、華夏資產管理董事總經理湯紹彰，詳盡分享對大市觀點！歡迎加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！

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