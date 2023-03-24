【高盛推介】阿里巴巴連彈3日後回吐　資金積極兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴本周一(20日)見3個月低位後靠穩反彈，周二(21日)起重上80元水平及連升3日，累計升近9%。周五(24日)早段回吐整固，最高見86.6元，現報85.55元，微跌約0.8%。有報道指阿里旗下天貓日前與核心品牌商家舉辦小規模閉門溝通會，當中阿里中國商業板塊總裁戴珊出席，並表示天貓今年將在用戶增長、市場增長、新產業等方面加大投入。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於周四獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約2,900萬元資金流入。淡倉於本周三及本周四共錄得約980萬元資金流入。

阿里購14117，行使價96.33元，2023年6月23日到期，實際槓桿7.0倍，高槓桿、高敏感度。

阿里購25403，行使價92元，2023年6月21日到期，實際槓桿6.8倍，低面值。

阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿4.0倍，中長期、時間值損耗較低。

阿里牛64381，收回價78元，行使價76元，換股比率100，槓桿比率9.3倍，相近收回價牛證中街貨較低。

阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.8倍，行使價70元以上、3個月期以上最高槓桿。

阿里熊53867，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比5.3倍，近14元收回距離熊證。

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