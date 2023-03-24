【高盛推介】阿里巴巴連彈3日後回吐 資金積極兩邊部署
2023年03月24日 14:29
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴本周一(20日)見3個月低位後靠穩反彈，周二(21日)起重上80元水平及連升3日，累計升近9%。周五(24日)早段回吐整固，最高見86.6元，現報85.55元，微跌約0.8%。有報道指阿里旗下天貓日前與核心品牌商家舉辦小規模閉門溝通會，當中阿里中國商業板塊總裁戴珊出席，並表示天貓今年將在用戶增長、市場增長、新產業等方面加大投入。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於周四獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約2,900萬元資金流入。淡倉於本周三及本周四共錄得約980萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意高敏感度阿里購(14117)。低面值選擇可留意阿里購(25403)。中長期選擇可留意比迪購(26143)，時間值損耗較低。牛證方面可留意阿里牛(64381)，與現價有約8元收回距離。
阿里購14117，行使價96.33元，2023年6月23日到期，實際槓桿7.0倍，高槓桿、高敏感度。
阿里購25403，行使價92元，2023年6月21日到期，實際槓桿6.8倍，低面值。
阿里購26143，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿4.0倍，中長期、時間值損耗較低。
阿里牛64381，收回價78元，行使價76元，換股比率100，槓桿比率9.3倍，相近收回價牛證中街貨較低。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.8倍，行使價70元以上、3個月期以上最高槓桿。
阿里熊53867，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比5.3倍，近14元收回距離熊證。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。