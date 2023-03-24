證券界：料更多具科技創新潛力公司赴港上市　港股估值有望提高

香港將於下周五(31日)起允許尚未有盈利的特專科技公司上市。華興證券(香港)首席策略分析師賴燁燁認為，上市新規成為2018年上市制度改革以來，另一重要變革措施，預期能吸引更多具備科技創新潛力的商業化或未商業化公司赴港上市，有望吸引資金持續追捧新經濟成分股票，港股市場整體也有望獲得更高的估值、流動性、交易量和代表性。

賴氏又指，上海科創板自開板3年多以來，上市企業數量不斷增長。截至2022年底已增長至500家，股票總市值約6萬億元人民幣，而科創板和創業板已經成為A股新股市場主力，2022年合共佔A股總融資額逾65%，以硬科技行業為重點的科技創新企業已經成為中國資本市場的發展引擎。在全球經濟發展不確定性上升、地緣政治危機頻發的衝擊下，中國內地和香港的新股宗數及融資額仍領先全球。

他又預期，中資概念股回歸的趨勢不變，部分此前未滿足上市要求的中概股，有望滿足新規要求赴港上市，不但能預防單一上市地監管規則發生重大變化的風險，還能在本土市場享有更高的估值和股價表現。