中集安瑞科料今年清潔能源業務收入可達雙位數增長

該企去年末期息按年增14.28%至每股0.24港元，派息比率40%，按年持平，被問到會否再增派息，楊未有直接回應，但稱反被投資者問及應否保留資金作未來業務發展，而「少分一點錢」。

他又指，公司已宣布將分拆旗下化工環境和液態食品業務於A股上市，主要為了令業務更清晰，更好體現公司價值，看好清潔能源業務的投資者便投資中集安瑞科，看好化工環境業務的便投資該子企，又稱宣布分拆業務後股價有所提升。

集團董事會秘書鐘穎鑫表示，傳統上1至2月屬清潔能源設備的淡季，惟首兩個月累計新增訂單仍錄不錯升幅，清潔能源分部新簽訂單按年增21.4%，其中氫能業務新簽訂單按年增約10%，料未來增幅將進一步擴大，預期清潔能源業務今年收入可達雙位數增長。

氫能規劃方面，集團將結合各地方政府的氫能規劃，預計2025年全國燃料電池車保有量達8萬輛。