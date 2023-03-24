研究：2030年亞洲12市場貿易額料增至逾7.8萬億元

UPS《打通亞洲區內貿易》報告指出，亞洲市場正快速發展成為全球新消費需求的焦點，當中的12個主要市場(「亞洲12市場」包括澳洲、中國內地、香港、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國和越南)就佔去全球貿易量88%，香港亦將繼續成為亞洲區內貿易不可或缺的一環，並在高科技業帶動下，本港與另外11個亞洲主要市場的貿易額預期將於 2030年增長至超過1萬億美元(約7.8萬億港元)。

該報告亦指出，「亞洲12市場」的貿易額勢將上升1倍以上，由2020年的6.4萬億美元，增至 2030年的13.5萬億美元。

此外，預計於2030年工業製造和汽車業的貿易額在印尼市場的帶動下將增長近1倍，而醫療保健業則在菲律賓和越南貿易帶領下會有近6倍的增長。

報告指出，香港企業可能面對的3大區域貿易障礙，包括缺乏統一協調標準、物流業勞動力和技術短缺，以及中小微企在貿易的參與度不足。為保持競爭力及創造更多貿易機遇，香港企業須致力推動多元供應網絡、數碼營運，以及將中小微企業融入環球物流鏈。另外，實現公私營合作可統一協調標準、降低關稅和提升供應鏈的應變力，進一步加強區內貿易。