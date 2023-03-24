報告：去年加密貨幣併購交易數量創新高　料美國仍主導行業

據羅兵咸永道《2023年全球加密貨幣併購和融資報告》稱，全球加密貨幣交易活動在2022年創下歷史新高，與2021年的358宗相比，2022年的交易數量共錄得626宗。不過，由於市場動盪、估值重置，以及全球投資者採取風險規避的投資策略，交易額下跌70%。美國仍是加密貨幣併購活動的主導市場，不過在監管措施收緊下可能會導致2023年資本流向歐洲、中東及亞洲。

羅兵咸永道交易服務合夥人Thomas Crasti稱，去年，解決方案、非同質化代幣和元宇宙公司等範疇的併購和融資活動顯著增長，除了626宗已完成的併購交易外，還有超過2,800筆融資。交易額雖然大降，但看到種子輪融資規模的增長，表明對該行業基本面的持續堅定投資信念。

該報告亦指出，加密貨幣行業在2022年經歷了熊市。穩定幣Terra USD和三箭資本(3AC)的崩盤，以及FTX破產，導致估值下降和投資者行為有所轉變。不過，部分資產負債表強勁的戰略參與者利用這種情況尋找整合的機會。整體而言，投資者變得更為謹慎，導致交易額大幅下降。

美國作為幾個主要參與者的所在地，將繼續主導該行業，並擁有龐大的初創企業和規模擴大的生態系統，使併購活動更成熟。美國佔總交易額的78%，包括2022年十大交易中的其中6宗。

羅兵咸永道加密貨幣聯合主管合夥人Duncan Fitzgerald表示，看到今年下半年重點轉向解決方案業務，其中包括提供合規、數據和安全服務的公司，這些服務往往不易受市場波動影響。隨着公司開始採用Web3策略，投資者對非同質化代幣和元宇宙公司的興趣愈來愈大，不過該細分市場的價值仍有限。

加密融資交易數量增長80%，交易額則下降21%。融資活動的增加在早期階段較強勁，可見企業家和投資者繼續相信該行業的基本面。

Crasti補充，展望未來，預計2023年將會有許多陷入困境的加密貨幣和區塊鏈公司被收購，而資產負債表強勁的加密貨幣公司將推動該領域的整合。同時，傳統金融(TradFi)參與者將變得更加活躍，利用併購來獲取人才，並建立他們的數碼資產能力。