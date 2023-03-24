科大就強化合規科技發展　提出多項建議...

科大商學院院長譚嘉因（左一）

為支持香港就合規科技行業(Regtech)制定政策及發展策略，香港科技大學工商管理學院(科大商學院)公布研究結果，針對香港合規科技行業面對的痛點建議多方面措施。

合規科技透過實現合規流程自動化，以及遙距銀行開戶等創新顧客服務，為金融機構及金融服務使用者創造價值。合規科技是金融科技重要分支行業之一，港府正積極推動其發展。

該研究透過線上意見調查及聚焦小組，收集合規科技使用者及解決方案供應商的意見，當中包括銀行、支付服務供應商及資產管理公司的高級管理人員。研究團隊於兩份報告中總結其主要觀察及建議。

鑑於合規科技有助實現金融機構「認識你的客戶」#(Know Your Customer)流程自動化，研究團隊建議就開放政府數據以供文件核實之用訂立清晰程序。此外，就應對香港合規科技人才短缺，研究團隊提出多項措施，包括針對在職培訓提供更多資源、為主修金融的學生訂出必修的資訊科技課程，以及建立廣為認受的合規科技技能認證計劃。

科大商學院院長譚嘉因教授表示：「在監管要求嚴謹的多變市場環境中，合規科技能夠協助金融機構保持競爭力，持續為客戶創造價值，其對金融業發展的重要性與日俱增。我們期望透過這項研究，支持政策制定者、監管機構及業界人士強化香港的合規科技能力，推動行業發展。我們將會投入更多資源，加強合規科技的研究。」

就促進香港合規科技發展，該研究的建議如下：

1. 訂立明確指引，附以詮釋說明，並且迅速提供反饋

2. 提供誘因鼓勵業界、初創企業及學者應用技術，以促進合規科技的創新

構建互通、包容、充滿活力的合規科技生態系統

3. 監管部門帶頭推出新技術方案，以助解決行業痛點

4. 透過促進者建立包容的合規科技網絡

5. 訂立合規科技解決方案供應商的認證

促進合規科技行業共享數據及技術

6.銀行之間協定應用程式介面(API)，以促進數據共享

7.提供共享數據庫及平台，以供合規科技持份者取用

8.鼓勵與業界分享成功的沙盒項目

優化「認識你的客戶」流程及跨境數據存取

9.就用於文件及身份(個人及企業)核實的數據存取訂立程序

10. 與中國內地協作，藉以提供數據存取的標準程序

紓緩合規科技人才缺口

11. 政府及監管機構投放更多資源於在職培訓

12. 因應企業可用作支持學生實習的資源不多，政府可資助更多實習機會

13. 政府可向海外人才提供生活津貼，或資助為海外人才提供住房福利的企業，以提高人才來港的意欲

14. 高等教育機構訂出主修金融的學生必須修讀的資訊科技課程

15. 針對畢業生及合規科技從業者，設立廣為認受的金融科技及合規科技技能認證計劃

16. 為合規科技行業提供清晰發展路徑，並提供更具吸引力的待遇及發展前景，以吸引學生投身該行業