道指期貨跌24點 比特幣見28212美元
2023年03月24日 16:15
東網電視更多新聞短片
美匯指數報102.69；港匯見7.8494；離岸人民幣(CNH)報6.8595；美元兌日圓報130.03；歐元處1.0790；英鎊報1.2252。金價報1,992.96美元。油價跌0.8%，布油報74.86美元，紐油處69.32美元。比特幣微跌0.35%至28,212美元。道指期貨跌24點。
焦點數據：
20:30 加拿大1月零售銷售
20:30 美國2月耐用品訂單
●美國財長耶倫重申有需要時將採取更多行動保護美國民眾存款，支持大市，隔晚美股三大指數高收。港股下跌，恒生指數全日收報19,915點，跌133點或0.67%，主板成交1,230.27億元。恒指全周累漲397點，升幅2%。https://bit.ly/42z9LcV
-電視廣播目標節省2.6億元營運支出，將遣散5%員工。
-衛龍：擬進軍東南亞，今年營業額料翻倍。
-京信通信：5G室內覆蓋成增長點，努力維持30%派息比率。
-郭樹清會見祈耀年，歡迎滙豐在華擴大投資。
-LME：已檢查袋裝鎳，下周恢復亞洲時段交易。
●滬深三大指數個別發展，其中滬綜指全日收跌21點或0.64%，報3,265點，成交4,307.62億元人民幣。板塊方面，船舶製造股領跌2.3%。https://bit.ly/3ZspwzT
香港經濟：
●港交所修訂機制，特專科企本月31日起可申請上市。
●證券界：料更多具科技創新潛力公司赴港上市，港股估值有望提高。
●港府發政策宣言吸家族辦公室，投資移民計劃研加人幣資產。
●港府冀吸納家族辦公室，滙豐：觀察到超高淨值客戶興趣續升。
●余偉文：港銀行AT1債券持倉規模僅0.1%，金管局無直接風險敞口。
●金管局與BIS合辦研討會，探討銀行業監管。
●會財局：近半會計師事務所受減費及發表「無保留意見」壓力。
●會財局：香港平均審計費用增速顯著落後業務增長。
央行動向：
●澳門金管局上調基本利率0.25厘
外地經濟：
●報告：去年加密貨幣併購交易數量創新高，料美國仍主導行業。
●美國貨幣市場基金規模再創新高，兩周共吸金1.85萬億元。
企業消息：
●管理顧問公司Accenture大裁員1.9萬人，遣散費近百億。
●女股神意外沽Tesla套2億元，懶理狙擊照撈Block。
●Block遭「空」襲股價挫15%，創辦人身家一日唔見41億。
●沃爾瑪裁減5個電商分發中心員工，涉及幾百人。
●Apple擬每年斥78億元拍電影，以提升知名度及訂閱量。
●美國調查公司北京辦事處被突擊檢查，拘5中國員工。