【產經直播】港股再失兩萬關　下周炒股唔炒市？

隔晚美股反彈，而港股3日累升逾千點後，周五(24日)反覆回吐，低開129點後，曾倒升至20,118點，其後缺乏承接並倒跌，跌最多215點，最終收市跌133點，報19,915點，再次失守二萬關。缺乏利好消息下，恒指要收復失地難度高？下周期指結算，係咪炒股唔炒市？港股下周仲有多隻股份派業績，又有邊隻有睇頭？

另外，石油出口國組織及其盟友(OPEC+)無意擴大減產力度，國際油價結束3連升，隔晚跌逾1%，港股「三桶油」受壓，跌幅介乎1%至2%，油價前景如何？油股可以低吸？

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