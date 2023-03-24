【產經直播】港股再失兩萬關 下周炒股唔炒市？
2023年03月24日 16:16
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隔晚美股反彈，而港股3日累升逾千點後，周五(24日)反覆回吐，低開129點後，曾倒升至20,118點，其後缺乏承接並倒跌，跌最多215點，最終收市跌133點，報19,915點，再次失守二萬關。缺乏利好消息下，恒指要收復失地難度高？下周期指結算，係咪炒股唔炒市？港股下周仲有多隻股份派業績，又有邊隻有睇頭？
科網股方面，騰訊(00700)旗下手遊「末刀」獲批，加上早前業績公布後有追捧，股價靠穩股價，重上400元在望？手遊業務可睇高一線？同時，騰訊周五(24日)以「10送1」形式實物分派美團(03690)股份，美團股價績前偏軟，即使業績交到功課，美團趁機做淡勝算高唔高？
藍籌聯想(00992)的合作夥伴輝達(Nvidia)，市值超過股神巴菲特旗艦巴郡，達到6,700億美元，刺激聯想周五(24日)繼續有炒作，大升近一成，是表現最好藍籌，升咁多咪多手高追？可否反手做淡倉？
中國電力(02380)截至去年底止，轉賺近25億元人民幣，末期息亦大增1.2倍，刺激股價逆市做好，一度升最多逾半成，最終靠穩收市，呢份業績交唔交到功課？
另外，石油出口國組織及其盟友(OPEC+)無意擴大減產力度，國際油價結束3連升，隔晚跌逾1%，港股「三桶油」受壓，跌幅介乎1%至2%，油價前景如何？油股可以低吸？
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